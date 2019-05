A Loki jelenét, jövőjét a dicső múlt határozza meg

A Bajnokok Városának egyik legmeghatározóbb, legpatinásabb klubja, a MÁV Előre SC pénteken este ünnepelte 110. születésnapját. Az elmúlt évtizedekben volt része jóban, rosszban egyaránt az egyletnek, a vasutasok szerelvénye viszont ismét zöld jelzést kapott.

Ritka, és különleges jubileumot ünnepelhet 2019-ben Székesfehérvár sportélete: alapításának száztizedik évfordulójához érkezett a megyeszékhely legrégebbi sportegyesülete, a MÁV Előre SC. A vidéki kisváros megbecsült polgárainak és kétkezi munkásainak számító Déli Vasút műhelyeiben dolgozók a kor szellemének és divatjának megfelelően sportklubot alapítottak 1909. május 30- án. Rengeteg történés, esemény, változás, folyamatosság, öröm s bánat, félelem és kétség fért ebbe a több mint egy évszázadba. Ráadásul megannyi fordulat és kihívás érte az egyesületet, vezetését, valamint lelkes tagságát történelmünk egyik legmozgalmasabb korszakában.

110 éve, 1909. május 30-án alakult meg a Déli Vasúti Testedző Kör

Két világháborút, három forradalmat, vörösterrort, fehérterrort, két világválságot, szuperinflációkat, tucatnyi rendszerváltást és nem utolsósorban politikai irányváltást is megéltek. A Loki újjászületését 1957 után az jelentette, hogy a sportkör irányítását végre az anyavállalat, a MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat vette át. A klub ismét a Székesfehérvári MÁV Előre SC néven szerepelhetett. Hathatós anyagi támogatás révén a kosárlabdázók, a tekézők, az ökölvívók, majd a kézilabdázók és a futballisták is visszaverekedték magukat az országos rendszerű bajnokságokba. Az egyéni sportágakban először az atléták, majd az ökölvívók kezdték el érmeket gyűjtögetni. A hetvenes években a kézilabdázók NB I-es szereplése, majd a labdarúgók NB II-es, NB I/B-s és NB I-es bravúrjai az egész ország sportközvéleményének szimpátiáját kivívták. A hosszú évek alatt több mint harminc sportágban igyekeztek szerepelni a klub sportolói az élvonalban, akik közül sokan lettek válogatottak. A jubileumi ünnepségen Cser-Palkovics András polgármester felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök bensőséges hangú levelét, amely korántsem véletlen, hiszen 1977 és 1981 között a MÁV labdarúgócsapatának tagja volt. „Valamennyien ismerjük Sándor Pál klasszikusának szállóigévé lett mottóját: »Kell egy csapat!« – akik pedig a MÁV Előre 110 évének évfordulóját ünneplik, azt is tudják, miért kell az a bizonyos csapat, hiszen tudjuk, hogy bár a gólt a játékos rúgja, de a kupát mindig a csapat nyeri.

Hálás vagyok érte, hogy annak idején Székesfehérváron egy kiváló csapat részese lehettem, mert azok az idők nemcsak életre szóló élményt jelentettek számomra, hanem olyan tudással és tapasztalattal vérteztek fel, amelyet a mai napig hasznosítani tudok.” A város nevében Cser-Palkovics András köszönetet mondott a klubnak és dolgozóinak azért, hogy a MÁV Előrének ne csak múltja, jelene, hanem szép jövője is legyen! – Sajnos Dévényi Tibor elnök úr már nem lehet velünk, mert nélküle ma nem beszélhetnénk a klubról. Nagyon nehéz időszakban mentette meg az egyesületet, és mentette meg azt az ingatlanban is megjelenő infrastruktúrát, ahol ma is sportélet folyik – mondta a város első embere. – Számunkra ez a 110 év nagyon szép jubileum! Jelenleg a röplabda a vezető sportág a klubban, a férfiak az NB I-ben 6., míg a lányok az NB II-es bajnokságot megnyerve jutottak az NB I-be, ahol szeretnénk, hogy egy-két éven belül meghatározó szereplői legyenek a bajnokságnak, saját nevelésű fiataljainkkal – hangsúlyozta Nagy Róbert klubelnök a jubileumi eseményen pénteken este.