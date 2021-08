A lojalitás és az emberség hiánya

Meglepődött a megye labda­rúgó-társadalma, hiszen a DUFK SE csapata, amely tavaly megvetette a lábát, és biztosan bent maradt a megyei I. osztályú bajnokságban, néhány nappal a nevezése után visszalépett, és nem indít felnőttegyüttest egyik pontvadászatban sem.

Kis túlzással mondhatnánk azt, hogy jellemzően magyaros eset, ami történt a 2006-ban alapított újvárosi utánpótlás-nevelő egyesületben.

Szellák Sándor – akinek az irányításával meghosszabbította tagságát a megye egyben a csapat – úgy érzi, hogy kollégái nemcsak ellene, hanem a klub ellen is fordultak azzal a lépésükkel, hogy ízekre szedték, és elvittek harminc reményteljes labdarúgót más csapatokhoz.

– Elöljáróban annyit, hogy ősszel, miután elég gyászosan szerepelt a csapat, két kollégámat leváltottam a gárda éléről. Tíz éve volt nálunk Dobos László és Papp Péter, de ez úgy tűnik, olyan mély sebeket hagyott bennük, hogy nemcsak elhagyták a klubot, hanem elvitték a játékosokat is, több korosztályból. Visszamentek a DPASE-hez, ahol természetesen tárt karokkal fogadták őket, hiszen néhány korosztályuk foghíjas volt. Már a tavasz folyamán mindent elkövettek, hogy megnehezítsék a dolgomat. Az U19-es csapaton akkor érződött, hogy a klubon belül egy önálló klub alakul, de ezt akkor felnőtt módjára megbeszéltük. Majd annak rendje-módja szerint leadtuk július 2-ig a nevezést a megyei I. osztályra. Azonban kollégáim nem voltak őszinték, kijátszottak, maguk mellé állítva a szülőket, mivel nálunk az volt a koncepció, hogy két-három évig maradjanak a gyerekek az edzőnél, így közeli kapcsolatba kerültek. Úgy árulták magukat a megyében, hogy visznek magukkal harminc gyereket. Az sem tetszett nekik, hogy a bajnokság végére még így is maradt 14-15 gyerek, de velük is kikapartuk a gesztenyét, és bent maradtunk saját jogon. Ezenfelül még azt is szerették volna, hogy én léptessem vissza az U16-os csapatomat, mert akkor nem tudjuk produkálni a kötelezőt, így akkor ingyen eligazolhattak volna, ami harminc fő után cirka két és fél millió forintot jelentett volna mínuszban. Természetesen résen voltunk, ez nem történt meg, de ennek az volt az ára, hogy visszaléptettük a felnőttcsapatot, mert nem tudtuk prezentálni az ­U16-ot. Megjegyzem, hogy a mai napig még nem adták le a felszereléseket… Így aztán maradunk az U7, az U9, az U11, és az U13-as korosztályokban, valamint azon dolgozom, hogy a maradék U19-esekkel ki tudjunk állni a bajnoki rajtra. Most pedig kóstolgatják azokat az U19-es játékosokat, akik még maradtak, mert kiderült, hogy a DPASE-ben sincs megfelelő létszámú U19-es játékos, és odacsábítanák őket. Anyagilag aránylag biztos lábakon állunk, megvan a következő szezonra a TAO-­keretünk, fel vagyunk töltve, és ez nem jelenthet problémát. Még most is emésztjük a történteket – mondta szomorúan a szakember. Nincs mit tenni, újra az alapoktól indítja Szellák Sándor a képzést. Elmennek az óvodákba és az iskolákba toborozni, felépíteni újfent egy reményteljes csapatot.

– Az U13-as korosztályban maradt annyi gyerek, hogy el tudunk indulni. Az U19-cel még birkózom, mert folyamatosan csábítják el a megyébe a játékosaimat, az átigazolási időszak befejezése előtt, megelőzve azt a lehetőséget, hogy a klub hozzájáruljon a távozásukhoz – tette hozzá.