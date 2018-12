A listavezető sem volt akadály a Fehérvár AV19 számára

Zsinórban hatodszor győzött, ezúttal a listavezető Bécset verte 5-2-re a kék-fehér hokis alakulat.

A szerdai, Znojmóban aratott, 7-5-ös diadallal immár hatmeccsesre hízott a Fehérvár győzelmi sorozata, a kék-fehérek sikerre készültek a péntek esti, a listát magasan vezető, Vienna Capitals elleni bajnokin is. Utoljára három éve volt ilyen komoly sorozata a hazaiaknak, a 2015-16-os idényben november 1-től 27-ig nem szenvedtek vereséget, hétszer nyertek zsinórban, ötször a rendes játékidőben, kétszer hosszabbításban, ezt szerették volna ezúttal beállítani. – Jó passzban vagyunk, együtt van a csapat. Az pedig külön öröm, hogy ez a remek széria az ünnepekre esik, győzelmekkel tudjuk megörvendeztetni drukkereinket. Hogy ez mire lesz elég, január végén, az alapszakasz utolsó fordulójában kiderül – mondta Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 klubelnöke a kezdés előtt. Az egyesület elöljárója érthetően nem akart elkiabálni semmit, ám azt a drukkerekkel egyetemben kétségkívül jó jelnek vette, hogy a gárda a bécsiek elleni derbit megelőzően egy pontra zárkózott a 6. helyen tanyázó Linz mögé.

Az első helyzet a hazaiak előtt adódott, Harty lövését védte Starkbaum, a kipattanó ürügyén a kapu előtt legyeskedő Reiszet pedig a marcona osztrák bekkek eltakarították a portás zónájából. A túloldalon is akadt forgalom, Carruthnak is volt dolga, aztán a sógorok második sora ügyeskedett, ám két lövésük elakadt a védőkben. Dorion túlzásba vitte a keménykedést, ezért kép percre leült pihenni, a házigazdák Hári vezérletével körbelövöldözték a kaput, de betalálniuk nem sikerült. Az első harmadban nem esett találat, a középső elején sem, pedig helyzet akadt, ám a kapusok remekeltek mindkét oldalon. Rotter ütötte meg bottal Sárpátkit, majd Hofer bonyolódott ökölcsatába Reisz Áronnal, utóbbiak leültek két percre pihenni. Kuralt szóló után vette be a bécsi kaput, majd remek egyéni akció nyomán Sille Timotej lőtt varázslatos gólt, 2-0. A záró harmadban potyogtak a gólok, Erdély, majd Sarauer találata után már 4-0-ra alakult az állás. Később DeSousa és Vause révén jöttek közelebb a bécsiek, a végeredményt viszont egy üres kapus góllal Sarauer alakította ki, 5-2-re nyert a Fehérvár AV19.. Miután a Znojmo nyert Linzben, a Fehérvár immár 6. a tabellán.

JEGYZŐKÖNYV Fehérvár AV19 – Vienna Capitals 5-2 (1-0, 2-0, 3-2) Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 3200 néző. V: Smetana, Siegel, Bernhalter, Kaspar Fehérvár: Carruth – Harty, Szabo, Sille 1, Hári, Kuralt 1 – Caruso (1), Meland, Szabó, Koskiranta (1), Sárpátki – Stipsicz, Tikkanen, Erdély 1, Sarauer 2 (1), Phillips – Szita, Reisz, Sofron (1). Vezetőedző: Hannu Jarvenpaa Vienna: Starkbaum – Wall, Clark, Hartl, Holzapfel (1), Tessier – Fischer, Dorion, DeSousa 1, Wukovits, Schneider (1) – Peter, Mullen, Romig, Vause 1, Rotter – Birnbaum, Nödl, Nissner, Großlercher. Vezetőedző: Dave Cameron Kiállítások: 16, ill. 14 perc

