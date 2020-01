A listavezető Salzburgot fogadja az edzőt váltott Volán

Elérkezett a záróra a Hydro Fehérvár AV19 számára. Legalábbis az EBEL alapszakaszában, hiszen pénteken 19.15-kor a 40. fordulóban fogadja a Volán a Red Bull Salzburg jégkorong csapatát.

Lezárult egy szakasz. Illetve több. A Hydro Fehérvár AV19 együttese utolsó alapszakaszbeli fellépésre készül, s maga mögött hagyta már a korábbi vezetőedző, Hannu Järvenpää-val írt közös múltját. Nem csupán a Magyar Kupa döntőjében elszenvedett fájó vereség okozott fejtörést klubvezetőnek, szurkolónak egyaránt a 2019/20-as szezonban, mert az igazat megvallva az osztrák ligában is hullámzóan teljesített a Volán. Egy-egy bravúros győzelmet, vagy éppen meggyőző diadalok sorát követően szakadékba zuhant a csapat, s el kellett telnie jó néhány összecsapásnak, el kellett hullajtani jó pár értékes pontot, hogy újra magára találjon a Fehérvár, s kikászálódjon a gödörből. Persze, nem lehet egy teljes szezont megingások nélkül végigmenetelni, de a fehérvári hullámvasút rémisztő mélységeket és nem fellegeket karcoló, de dicséretes magasságokat járt be, s a fel-le ingázás émelyítővé vált. Émelyítővé és józanítóvá. A kilencedik helyről nem mozdulhat már el a Volán, így a középszakasz nagy menetelése előtt a listavezető Red Bull Salzburg ellen erőt és önbizalmat meríthet az immár Antti Karhula vezette fehérvári gárda. Az eddig másodedzőként ténykedő, de a DAB-ot korábban vezetőedzőként is dirigáló 49 éves finn szakember néhány nap alatt próbálta felrázni a gárdát, s ebben segítette a tavaly még játékosként jégen cikázó másodedző, Arttu Luttinen.

Az Ördögök fiatal támadója szerint hatékony lehet az új impulzus.

– Beszéltünk a társakkal az edzések előtt, hogy ki kellene jönnünk a gödörből – árulta el az EBEL-ben idén debütáló, s már gólt is szerző Mihály Ákos. – Már mindenki másképp állt hozzá a helyzethez, és próbáltuk jól érezni magunkat a jégen. Minden egyes párharcba úgy kell beleállnunk, hogy meg akarjuk nyerni, s ha minden egyes meccsen így teszünk, akkor meglehet a folytonosság a teljesítményünkben. Fontos lenne megvernünk a Salzburgot, mert önbizalmat adhat a középszakasz összecsapásaira. Tudjuk, hogy jó csapat a Red Bull, tele kiváló, technikás játékossal. A védekező harmadban kell elsősorban odafigyelnünk, a helyzeteinket pedig be kell lőnünk – vélekedett a támadó.

Bármilyen furcsa, az EBEL 11 csapatos tabelláját 79 ponttal vezető Red Bull Salzburg (a Hydro Fehérvár AV19 eddig 51 pontot gyűjtött) nem tudhat magáénak acélos mérleget a Volánnal szemben. A szezon három összecsapásából kettőt a fehérváriak nyertek. Októberben éppen Mozart városában tért vissza a diadalok útjára a Volán egy 3-2-es győzelemmel, majd a Red Bull Székesfehérváron aratott 5-3-as sikerét követően ismét Salzburgban örülhettek: december 15-én nyertek 5-2-re.