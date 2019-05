A listavezető nehéz meccs elé néz, de a Sárosd csapatának sem lesz könnyű dolga

A 26. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit és vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. május 4., szombat, 17.00

Ercsi Kinizsi (4.)–Bicske (1.) – ősszel 0-7

Lieber Károly, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: Tudjuk, hogy milyen erőt képvisel a Bicske, tisztában vagyunk azzal, hogy mi a céljuk, és számukra mennyire fontos ez a mérkőzés. Amennyiben legyőznek bennünket, és a jövő héten a Mór csapatát, akkor lényegében lezárhatják a bajnokságot. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem fognak tartalékolni, hanem nekünk esnek. Hazai pályán mindenféleképpen szeretnénk kiszolgálni a közönségünket, minimum egy jó játékkal. Azt nem tudom garantálni, hogy elkapjuk a Bicskét, rettentően nehéz lesz, nyilván úgy a sportszerű, ha mi megnehezítjük a dolgukat. Teljes lesz a csapatunk, mindenki hadra fogható, remélem, hogy Jerzsabek Botond folytatni fogja a gólgyártást.

Sárbogárd (8.)–Sárosd Kronos Sport (3.) – ősszel 0-0

Pajor László, a Sárbogárd vezetőedzője: Az Enyingen kivívott siker természetesen növelte az önbizalmunkat, úgy mentünk oda a tavasszal egységesebb játékot nyújtó ellenfelünkhöz, hogy mindenféleképpen győzünk. Nagyon jó kezdés után sikerült nagyobb arányú, megérdemelt győzelmet szereznünk, de el kell mondanom, hogy a vendéglátók szimpatikus csapat benyomását keltették. A remek formában lévő Sárosd látogat hozzánk, ettől függetlenül az a célunk, hogy itthon tartsuk három pontot. Tiszteljük az ellenfelet, mely szervezett előrejátékkal rendelkezik. A mérkőzés egyik kulcspontja az lesz, hogy a védőharmadunkban mennyire tudjuk megakadályozni a gyors és technikás sárosdi játékosok labdafelvételét. Amennyiben ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy szerzünk gólt, és szoros mérkőzésen, taktikailag fegyelmezett játékkal nyerni tudunk. Egy kicsit ezzel feljebb léphetnénk a tabellán, hiszen kifejezett célunk, hogy a hatodik hely környékére jussunk. Állandó problémánk tavasszal, hogy sok hiányzónk volt, bár épülnek fel közülük, de még mindig nem teljes a keretünk. A korábbiakhoz hasonlóan az ificsapatból fogom pótolni a sérülteket.

Május 5., vasárnap, 17.00

Mór (2.)–Baracs (13.) – ősszel 1-1

Petres Tamás, a Mór vezetőedzője: A vasárnapi eredmény kissé csalóka. Igaz, 3-0-ra nyertünk a Főnix FC otthonában, de nem volt egyszerű, mert nagyon kicsi pályán játszottunk, és nagyon könnyű volt levédekezni a támadásokat. Két szép gólt rúgtunk akcióból és egyet büntetőből. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy egy fiatalokból álló Főnix ellen játszottunk, de ettől függetlenül örülünk a három pontnak. Az utóbbi három mérkőzésen nem kaptunk gólt, bízom abban, hogy ezt a tendenciát folytatni fogjuk a Baracs ellen is. Továbbra is vannak hiányzóink és sérültjeink, de egyértelműen célunk a győzelem megszerzése. Érdekes helyzet állt elő, mivel nemcsak előre kell néznünk, hátrafelé is. Bár ott vagyunk szorosan a Bicske nyomában, bennünket a Sárosd üldöz.

Kisláng-Telmex (14.)–Főnix FC (5.) – ősszel 3-3

Rehák Viktor, a Kisláng-­Telmex vezetőedzője: Az elmúlt mérkőzéseken biztató volt a csapat játéka, annak pedig nagyon örültem, hogy a fiatalok is jól teljesítettek. Remélem, hogy tudják tartani ezt a formát, a Főnix FC ellen sem tartom esélytelennek a csapatot, még úgy is, hogy a Főnix a favoritja a találkozónak. Úgy gondolom, hazai pályán partiban tudunk lenni éppúgy, mint az előző mérkőzéseken, és meg tudjuk szorongatni ellenfelünket. Ősszel náluk pontot tudtunk szerezni, igaz, akkor az nagy bravúrnak számított. Amennyiben hasonló eredményt érnénk el most is, szintén bravúrnak lehetne elkönyvelni. Más kérdés, hogy nekünk minden győzelem és pontszerzés ebbe a kategóriába tartozik, mert a tabella végén vagyunk. Sajnos a sérültjeink száma hétről hétre emelkedik, úgyhogy tényleg jöhetnek a fiatalok, a sikeresen szereplő ificsapatunkból tudunk meríteni. Lassan ők lesznek a felnőttcsapat gerince, így aztán már nem csupán próbálkozniuk kell, hanem meg kell mutatniuk, hogy mire képesek.

Martonvásár (12.)–Enying (15.) – ősszel 3-2

Patkós Csaba, a Martonvásár vezetőedzője: Egyet szeretnék látni a csapattól, hogy emelt fővel jöjjünk le a pályáról, és gyűjtsük be a három pontot.

Lajoskomárom (11.)–Tordas (10.) – ősszel 2-2

Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom ügyvezetője: Az utóbbi két mérkőzésen nagyon gyengén szerepelt a csapatunk. A hozzáállással, akarati tényezőkkel is problémák voltak. Most egymás után két hazai találkozó következik, mindenképpen ki kell javítani a hibákat, rendbe tenni a védekezést, koncentráltan, fegyelmezetten küzdeni kell az első perctől az utolsóig! Vannak sérüléssel bajlódó játékosaink, Posta Levente és Hanák Attila játéka bizonytalan. A ​Tordas győztes mérkőzések után érkezik hozzánk, mindig szoros csatákat vívunk, itthon még sosem tudott legyőzni bennünket, reméljük, ez ezúttal sem fog nekik sikerülni. A jobbik arcát kell mutatnia a csapatnak, mert elvárja a közönségünk a győzelmet.

Ikarus-Maroshegy (7.)–Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (6.) – ősszel 1-0

Gelencsér Tibor, az Ikarus-Maroshegy edzője: Van bőven gondunk, a múlt heti, Sárosd elleni találkozó nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Több meghatározó játékosunk is mélyen tudása alatt játszott. Emellett semmiképpen nem mehetünk el szó nélkül, ezen a héten az volt a feladatunk, hogy megtaláljuk a gyenge szereplés okait, illetve ennek lesznek következményei, mivel a második félidőben rendkívül gyenge benyomást keltett a csapat. Akad egy-két játékos a keretünkben, akik belekényelmesedtek a saját helyzetükbe, nem éreztek konkurenciát maguk mellett, mögött, most erre rá fog majd cáfolni az összeállítás. A fejekben rendet kell tennünk, már a Mezőfalva elleni kupameccsen voltak személyi változások, és így lesz majd a Gárdony elleni találkozón is. A Főnix FC-hez hasonlóan nálunk is a fiatalok kerülnek előtérbe, hárman-négyen vannak, akiket alkalmasnak ítélünk erre az osztályra. Sportszakmai szempontból is ez a helyes. Kétségtelenül nehéz mérkőzés lesz, tisztában vagyunk a Gárdony képességeivel, erősségével, bár ők is kétarcúak idén, és belefutottak néhány meglepő vereségbe, de véleményem szerint a kezdőcsapatuk alapján beférnének az első háromba.

Szabadnapos: Mezőfalva