A listavezető Bicske csapatára könnyebb, a Mórra nehezebb feladat vár a hétvégén

A 15., őszi záró fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2018. november 24. szombat 13.00

Sárosd Kronos Sport (6.)–Mór (2.)

Dvéri Zsolt, a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője: – Nyolcadik éve vagyok már Sárosdon, de még olyan nem fordult elő, hogy három egymást követő meccsen döntetlent játsszunk. Az Ercsi elleni mérkőzés pedig számomra érthetetlen. Az Ercsi a második félidei teljesítménye alapján megérdemelten győzött, még ilyen arányban is (4-1 – a szerk.), mert teljes csődöt mondtunk. Kipukkadtunk, és ez nem volt eddig jellemző ránk. Abszolút nem tartok a Mór elleni összecsapástól, mert velük mindig nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Ők is próbálnak focizni, mi is. A mérleg nyelve feléjük billen, de remélem, hogy ezután a fe­lemás őszünket legalább úgy tudjuk zárni, hogy emelt fővel hagyjuk el a pályát, és mindent megteszünk azért, hogy itthon tartsuk a három pontot.

2018. november 25. vasárnap 13.00

Bicske (1.)–Baracs (14.)

Vukmir Dragan, a Bicske vezetőedzője: – Jól jöttünk ki a két őszi idegenbeli rangadóból, bár a Mór, valamint a Főnix FC ellen is közelebb álltunk a győzelemhez. Van bennem némi hiányérzet, mert legutóbb a Főnix inkább védekezett, és kontrákra épített, míg mi irányítottuk végig a játékot. A második félidőben akadt két-három nagy helyzetünk, ezekből gólt kellett volna lőnünk. Már csak egy apró lépést kell megtennünk ahhoz, hogy meglegyen az őszi elsőség, és ezt megtehetjük vasárnap. Bár, ismerve a focit azért nem lehetünk száz százalékig biztosak a győzelemben, de természetesen kizárólag a három pont megszerzésében gondolkozunk.

Lajoskomárom (11.)– Mezőfalva (9.)

Mosberger Mátyás szakosztályvezető: – Jó kapcsolatban vagyunk a Mezőfalvával, de ez nem zárja ki azt, hogy szeretnénk itthon tartani mindhárom pontot. Némi hiány­érzetünk van, és sajnáljuk, hogy Martonvásárban csak döntetlent játszottunk, mert kitűzött céljaink eléréséhez szükség lett volna a győzelemre. Rúgtunk egy kapufát, ezen felül pedig az utolsó húsz percben jóformán egy kapura játszottunk, és sok helyzetet kihagytunk. Igaz, kaptunk olyan gólokat, amelyeket nem lett volna szabad, a mi hibánk volt, hogy nem sikerült pontokkal hazatérni. Mindenképpen nyernünk kell vasárnap, mert akkor megelőzhetjük a Mezőfalva, és esetleg a Tordas csapatát. Elvileg mindenki egészséges, eltiltottunk nincs, remélhetőleg a Sárbogárd ellen megsérült Posta Levente is felépül. Bízunk abban, hogy nem szakad meg a sorozatunk, hiszen az utóbbi három hazai mérkőzésünket megnyertük.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (5.)–Ercsi Kinizsi (4.)

Balogh Zsolt, a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: – A Mezőfalva ellen az első félidőben nagyon jó játékot produkált a csapat. Szép támadásokat vezetve elértünk négy gólt, majd a szünet után a Mezőfalva kicsit nagyobb lendülettel, minden mindegy alapon lőtt két gólt, így izgalmasabbá vált a mecc­s, de azért nem volt veszélyben a győzelmünk. Készülünk az Ercsi ellen, amennyiben ugyanezzel a mentalitással, és játékkal játsszunk ellenük, akkor otthon fogjuk tartani a három pontot. Jó csapat az Ercsi, kiszámíthatatlanul tudnak futballozni, de ahhoz, hogy ott maradjunk az élmezőnyben, mindenképpen meg kellene nyernünk ezt a mérkőzést. Van több sérültünk, így nem lesz teljes a keretünk.

Enying (15.)–Kisláng-Telmex (13.)

Mohai Norbert szakosztályvezető: – A Mór elleni fiaskó érzékenyen érintett bennünket. Sajnos nem tudtunk kiállni azzal a csapattal, amellyel szerettünk volna, azt lehet mondani, hogy szinte az Enying „B” lépett pályára. Ezzel a gárdával nagyon nehéz volt a tisztes helytállás, borítékolható volt, hogy beleszaladunk egy pofonba. Próbálunk ebből is tanulni, és azon dolgozunk, hogy a hétvégén ki tudjuk szolgálni a közönséget. A Kisláng csapatát tiszteljük, becsüljük, ismerjük, felkészültünk belőlük. Amennyiben úgy tudjuk motiválni a játékosokat, ahogy szeretnénk, akkor nyilvánvalóan a három pont megszerzése lesz a célunk.

Tordas (10.)– Sárbogárd (7.)

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője: – Alakulgatunk, minden meccsen vannak lehetőségeink, győzelmi esélyeink, bár eddig az arány inkább negatív az ősszel, szinte minden olyan mérkőzésen kikaptunk, amelyeken nyerni kellett volna. Igaz, legutóbb Baracson nem így történt, de ott is több góllal győzhettünk volna (1-0 – a szerk.). A Sárbogárd jó csapat, előttünk áll a tabellán, ez lesz az utolsó idei meccsünk, van mit bepótolnunk pontok tekintetében, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni. Úgy tűnik, hogy teljes csapattal tudunk kiállni, most már hetek óta megúsztuk sérülések nélkül.

Ikarus-Maroshegy (8.)–Martonvásár (12.)

Gelencsér Tibor, az Ikarus-Maroshegy edzője: – Úgy tűnik, hogy a védekezésünk összeállt, arra nem lehet panasz, elég jól zárunk hátul. Az utóbbi két mérkőzésen (Tordas, Sárbogárd – a szerk.) hiányosságként említeném, hogy a végjátékunk nem sikerült. Annak ellenére, hogy idegenben játszottunk, megvoltak a lehetőségeink arra, hogy a magunk javára fordítsuk a meccset, de sajnos nincsenek olyan kvalitású játékosaink, akik mérkőzéseket tudnak eldönteni, és ez súlyos pontokba került. A Martonvásár ellen is hasonló meccset várok, mint az előző kettő, masszív csapatnak tartom a Martont, egy nagyon jó edzővel az élen. Biztos vagyok abban, hogy készülnek ellenünk, nyilván nem fogják idegenben siettetni a játékot, nekünk pedig vezérekre lesz szükségünk a támadójátékban. Ha ez nem valósul meg, akkor ismét szenvedni fogunk. Az elöl játszóknak magukra kell vállalni a felelősséget.

Szabadnapos: Főnix FC

