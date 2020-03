A lehető legjobb korban van a szabadbattyáni enduró-motorversenyző

A 30 esztendős Kubik Richárd versenyző a magyar enduróbajnokságban és a magyar-szlovák szervezésű Alpok-Adria bajnokságban jelentős eredményeket ér el, így bízik abban, hogy idén is ott lehet az élmezőnyben.

Kubik Richárdot már gyerekkorában megcsapta a benzingőz szaga, hatéves volt, amikor egy 80 köbcentis Yamaha segédmotorral egy osztálytársával a kőszárhegyi krosszpályán nyeregbe szállt. Nyolc-kilenc éve a krosszt felváltotta az újabb és máig élő szerelem, az enduró, azaz a hosszabb távú terepmotorozás.

– Ettől függetlenül még mindig sokat szoktunk járni a krosszpályára, ez tényleg jó iskolának bizonyult, és edzésnek sem rossz – hangsúlyozta a versenyző. – Az első jelentősebb eredményeim akkor születtek, amikor enduróra váltottam. A harmadosztályban kezdtem az amatőrök között, és szép lassan minden évben sikerült úgy teljesítenem, hogy a kategóriákban mindig az első tízben próbáltam benne lenni.

A szegedi székhelyű Dél-Konstrukt SE versenyzője, segítséget jelent számára, hogy a cég forgalmazza az általa használt Sherco motorokat. Megpróbálják megfelelő állapotban tartani a járgányokat, hiszen köztudottan nem olcsóak.

– Ez már csak azért is fontos, mert mi általában többet megyünk egy versenyen, mint aki krosszmotorral versenyez. Ott a versenyek általában egynaposak és van benne két edzés és két futam, ott összesen talán két órát mennek a motorok. Az endurókrossz annyiban más, hogy itt idéntől kétszer egy óra a futamidő, bár eddig úgy volt, hogy két óra egyhuzamban. Általában egy krosszversenyen másfél perc alatt túl lehet jutni, nálunk szabály van arra, hogy minimum tízpercesnek kell lennie egy körnek, ami jelentős koncentrációt igényel, mert sok aka­dállyal kell megküzdenünk, a pálya adottságai mellett kicsit több a sérülésveszély. Néhányszor már megjártam az ambulanciát különböző törésekkel – tudtuk meg.

A 2019-es évben a magyar enduró- és endurókrossz-bajnokságban indult az I. osztályban, illetve az Alpok-Adria Enduró Bajnokság E3 kategóriájában. Endurókrosszban nem sikerült a dobogóra fellépnie, az I. osztályban az E3 kategória volt a legerősebb az egész mezőnyben, csak kevesebb hibával lehetett jó futamokat teljesíteni.

– Voltak nagyon jó és kevésbé jó versenyeim is. Legtöbbször sajnos elkövettem kisebb hibákat, és mire sikerült volna őket kijavítani már vége lett a futamoknak. Azonban volt, amikor a legkilátástalanabb helyzetből is sikerült felállnom, és bebizonyítanom magamnak és másoknak is, hogy képes lehetek bármire – tette hozzá.

A magyar enduróbajnokságban az I. osztályban a 8. helyen zárt, az Alpok-Adria Bajnokságban az abszolút értékelésben a 2. helyet érte el. Az E3 kategóriában végre sikerült az, amire több évet várt, itt aranyérmes lett.

– Azt mondják, hogy 30-40 éves korára érik be a jó endúrós, én a lehető legjobb korban vagyok. Bízom abban, hogy jó szezonom lesz, bár egészségügyi problémák miatt a tavaszt kihagytam, de a koronavírus miatt az idény tolódik, így elképzelhető, hogy nyáron már nyeregbe ülhetek.