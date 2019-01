A legvégén egyenlített, majd a ráadásban nyert a FAV19

Nyugati portyájának végén egy újabb lépéssel kívánt közelíteni az EBEL rájátszása felé a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.

A Klagenfurt felett aratott bravúros diadal után a dornbirni Bulldogok háza táján szállt harcba a pontokért a Fehérvár AV19. Már nagyon kevés összecsapás van hátra az EBEL alapszakaszából, s hihetetlenül szoros a versenyfutás a rájátszást érő hatodik helyért. Négy körrel a bajnokság első nagy etapjának zárása előtt a Volán büszkélkedhetett hatodikként, azonban a Linz, sőt, még a Dornbirn is becsúszhat a playoffba. Hannu Järvenpää brigantija mostanában azonban vért iszik az összecsapások előtt, s rendületlenül masírozik az áhított cél felé. Dornbirnben is harapott a kék-fehér gárda, a 6. percben rögtön gólra váltotta a meccs első emberelőnyét. Tikkanen tálalt Luttinen elé, s a finn meló vezetést ért, a csatár 11,5 méterről tüzelt a ketrecbe, 0-1. Azonban a DEC sem tétlenkedett, amikor végre létszámfölényben terelgethette a pakkot. A 11. minutumban Reid mattolta Carruth kapust egy kipattanót a hálóba küldve, 1-1.

Teljes létszámban elképesztő fölényben hokizott a Fehérvár, Rinnének hol az egyik, hol a másik kapuvas felé kellett repülnie, mígnem a 19. percben már maga mögé piszkált. A legeredményesebb fehérvári, Hári János lövése levágódott Rinnéről, a szlovén válogatott csatár, Anze Kuralt pedig nem hibázott közelről, 1-2.

Nagyobb tempójú játékot diktáltak a Bulldogok a második harmad elején, Magnan távolról, Trotter közelről veszélyeztetett kétszer is. Ezt követően Hannu Järvenpää legénysége több ízben is bevehette volna a hazai kaput, ám Kuralttal és Hartyval szemben is jobbnak bizonyult Rinne, lendületből pedig Arttu Luttinen hibázta el a ketrecet. Folytatódott a vendégnyomás, a 26. percben Tikkanen a kék vonalról lőtt, majd Meland rakta Sofron elé a korongot, de ez is kimaradt. A játékrész derekához közeledve sérülés miatt Dave MacQueennek le kellett cserélnie kapusát, Rinne helyett Stroj korcsolyázott fel a jégre. Anze Kuraltot látták szabálytalannak a bírók, néhány másodperccel Luttinen kiállítása után pedig már öt a három elleni játék következett, és egy szépen kijátszott akció végén Brodie Reid volt újra eredményes, 2-2.

Luttinen, Hári és Koskirnata sem tudták góllal befejezni a Volán támadásait. Kiegyenlítődött a játék, itt is, ott is repültek a korongok, de a kapusok állták a sarat. A harmadik periódust góllal kezdte a Fehérvár AV19, egy védelmi hiba után Hári János maradt szabadon, és az alsó sarokba juttatta a korongot, 2-3.

A következő percek osztrák támadások jegyében teltek, de a vendégvédelem jól olvasta a játékot. Kontrára fordultak a hazaiak, egy ütközést követően Brendan O’Donnell csapott le a pakkra, és trükkös cselek után talált be, 3-3. Életveszélyesen iramodtak meg egy-egy megszerzett koronggal a Bulldogok, O’Donnell pedig a meccsen először juttatta előnyhöz a Dornbirnt az 55. percben, 4-3. Volt tartás a Volánban, nyomott a Fehérvár, immár kapus nélkül, ráadásul kettős fórban, s 48 másodperccel a vége előtt Anze Kuralt hozta vissza a meccset, 4-4. A hosszabbításban Stipsiczet kiállították, de Erdély Csanád remek szólója végén eldöntötte a találkozót, 4-5!

JEGYZŐKÖNYV

Dornbirner EC–Fehérvár AV19 4-5 (1-2, 1-0, 2-2, 0-1) hosszabbításban

Dornbirn, 2840 néző.

Vezette: Kohlmüller, Nikolic (Gaube, Tschrepitsch).

DEC: Rinne (Stroj) – Magnan (2), Gauthier, O’Donnell 1, Dupont, A. B. Trotter (2) – McNeill, Connelly, Pöschmann, Timmins 1 (1), Reid 2(ee, 2xee) (1) – Pulli, Vallant, Neubauer, Häußle (1), Parks – Wolf, Haberl, Schwinger, Zwerger. Vezetőedző: Dave MacQueen.

Fehérvár: Carruth – Harty, Szabó D. (1), Erdély 1(eh) (1), Hári 1(ee) (2), Kuralt 2(egyik ee) – Caruso, Meland, Luttinen 1(ee) (2), Koskiranta, Sofron – Stipsicz, Tikkanen (1), Sárpátki, Reisz, Phillips – Szita, Wishart. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 30-37.