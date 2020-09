A labdarúgás ünnepe a bicskei éjszakában

Idén első alkalommal csatlakozott a Bicskei Torna Club az országos Futball Éjszakája programhoz péntek este. A szervezők kitettek magukért, így a siker nem maradhatott el.

Országszerte számos helyszínen rendezték meg immár a harmadik alkalommal a Futball Éjszakáját szeptember 4-én. A világon egyedülálló rendezvényt a Múzeumok Éjszakája és a Színházak Éjszakája mintájára hívták életre 2018 szeptemberében. A Szervező Bizottság a Magyar Labdarúgó-szövetség szakmai partnerségével a hazai labdarúgó-egyesületek és a labdarúgás népszerűsítését tűzte ki célul.

A húsz helyszínen zajló rendezvénysorozat kevés NB III-as helyszínt vonultatott fel, így igazi kuriózumnak számított egy élménydús estét, fél éjszakát eltölteni az ékszerdobozzá avanzsált, Bicskén található Kerecsendi Kiss Márton utcai sporttelepen. A színes, izgalmas eseményen több mint 150-en regisztráltak, ahol minden futballszerető megtalálhatta a kedvére valót.

Az amatőr kispályás labdarúgótornát a Péntek 12 (Bicske) gárdája nyerte, a Maffiák, a Vértestolna és az ugyancsak vértestolnai Q-Pak Team előtt. Míg a tizenegyesrúgó párbajban Gecsei Péter bizonyult a legjobbnak, megelőzve Nagy Martint és Márton Imre Marcellt. A klub vezetői sokak nagy örömére szurkolói ankétot is tartottak, melynek keretében lehetőség volt kérdezni Vukmir Dragan szakmai igazgatótól, Sötét Dávid csapatkapitánytól, valamint az új játékosoktól is, akik közül Kákonyi Dániel, Kürti Zsolt valamint Szűcs Lajos is jelen volt. Az összejövetelen a Bicske Tigers szurkolói is felszólaltak. A csoport nevében Kiss Csaba és Nagy Attila mondott köszönetet az elmúlt évek sikereiért, biztosítva a további támogatásukról a csapatot. Emellett a kilátogatók a BTC-történeti focitotó játékban is részt vehettek, a legeredményesebb tippelőnek pedig Széplaki Mónika bizonyult.

Az est folyamán tombolára is sok került, melynek során a legszerencsésebbek emlékmezeket, a Família Pizzéria és a Széplaki Sport Büfé utalványait és a fődíjként felajánlott NB III-as szerelésgarnitúrát (Sötét Dávid csapatkapitány elmúlt idényben viselt mezei és nadrágjai) vihették haza. A Futball Éjszakája fénypontja a felnőtt labdarúgók és a 6–14 év közötti utánpótlás játékosok közös edzése volt, a villanyfényes füves center pályán, ami valamennyi résztvevőnek minden bizonnyal örök emlék marad. A program sikeréről sokat elmond, hogy sokan még éjfél körül is beszélgettek, sztoriztak a büfé teraszán.

A klub vezetői az eseményt követően külön köszönetüket fejezték ki Görcs Attilának, a kispályás torna játékvezetőjének és az önkéntes segítőknek, akik nélkül nem sikerült volna ilyen zökkenőmentesen a rendezvény. A BTC-család újabb nagy ünnepe volt az este!