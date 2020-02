A labdarúgás minden terén tanulhatnak új dolgokat Csákváron

További utánpótláskorú játékosok készülhetnek a tavasz során a másodosztályú labda­rúgó-bajnokságban fiatalos lendülettel előretörő Aqvital FC Csákvár első keretével.

Egy futballmérkőzésre kilátogató néző mindig akciódús, lövésekben, helyzetekben, na és persze gólokban bővelkedő 90 perc reményében váltja meg a belépőjegyét, ezekből pedig nem volt hiány Csákváron az ősz folyamán. Ahhoz viszont, hogy ez az elkövetkező években is így történjen, elengedhetetlen a megfelelő utánpótlás biztosítása, amely ezúttal négy fiatal érkezésével történik: a Puskás Akadémia FC-vel való megállapodás keretén belül Posztobányi Patrik, Papp Milán és Vörös Tamás érkezett az akadémiától, míg a csákvári U19-es együttesből Varga Zsombor kapott „meghívót” az első csapatba.

– Kicsit meglepődtem, mikor Ede bá’ (Visinka Ede, a Csákvár vezetőedzője – a szerk.) hívott, de nagyon örülök, hogy itt kezdhettem el a felkészülést. Dolgoztunk már együtt korábban, így feldobott a hír, ami az eddigi teljesítményemen is megmutatkozott. Mentálisan, fizikálisan és technikailag is jóval előrébb jár egy NB II-es klub, mint egy NB III-as, utóbbi kettőnél a leginkább érezhető a különbség.

Fizikálisan mindenképpen szeretnék fejlődni, azon a téren koromhoz képest is komoly lemaradásom van. Ami a technikát illeti, már az eddig eltelt időben is sokat tanultam, ahogy figyeltem a középpályásokat, hogyan tartják a lábukat, hogyan kérik a labdát. Számomra ez az időszak a folyamatos tanulásról szól.

A csákvári nevelésű Varga Zsombor előtt is nagy lehetőség adódott a profi szerződéssel, amivel élni is szeretne.

– Hatalmas lehetőség ez a karrieremben, és bizonyítani szeretném mindenkinek, hogy itt a helyem, és megmutassam, hogy Csákvárról indulva is el lehet jutni egy magas szintre. Úgy gondolom, hogy nem inkább a tehetségem, hanem a szorgalmam, az akaratom és a küzdeni tudásom juttatott el idáig, ezen a hozzáálláson pedig nem is akarok változtatni a jövőben. Legelőször is szeretnék teljesen felépülni a húzódásomból, majd lépésről lépésre haladva mind fizikális, mind a profi gondolkodást tekintve szeretném felépíteni magam és a játékomat.