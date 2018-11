A kupa után a bajnokságban is összecsapnak a női kézisek

Szombaton 17 órakor a Köfém Sportcsarnokban fogadja az Alba Fehérvár női kézilabdacsapata a Pest megyei gárdát a K&H Liga NB I 8. fordulójában.

A Magyar Kupa harmadik fordulójában Budaörsön csapott össze Mihály Attila és Deli Rita együttese, a fehérváriak nagy csatában, 30-28-ra nyertek, ezzel továbbléptek. Az FKC november 8-án Mosonmagyaróváron lép pályára, a sorozat negyedik játéknapján. Addig azonban még akad feladatuk a kék-fehéreknek, konkrétan a hétvégén újra megmérkőzhetnek a Moyra Budaörs-Handball együttesével. Mesterük, Mihály Attila hosszú éveken át dolgozott a fehérvári utánpótlásban, később vezetőedzőként is dirigálta a felnőtteket. Régóta irányítja a Pest megyeieket, az idei szezonban különösen nincs könnyű dolga, lévén a játékoskeretben jelentős változások történtek: a két gólfelelős, Földes Kata és Zácsik Szandra már nem tagja a gárdának.

A hétvégi riválisok több szálon kapcsolódnak egymáshoz, a vendégeknél a szakvezető mellett négy játékos is viselte korábban az Alba mezét, a nyár óta a Verseci úton készülő kapus, Györkös Rebeka három esztendőn keresztül őrizte a budaörsiek hálóját. A koronázóvárosi portás még a másodosztályban igazolt a Moyrához, amellyel azonnal feljutott az élvonalba, majd két szezon után távozott Békéscsabára, onnan pedig a közelmúltban a megyeszékhelyre.

A szombati ellenfél 2015-ben jutott fel a legmagasabb osztályba, és első hazai mérkőzésükön éppen a székesfehérváriakat fogadták a látogatók. Akkoriban három fehérvári nevelésű játékos is szerepelt náluk, de így is magabiztosan, húsz góllal nyert az Alba. A budaörsiek az elmúlt három év alatt komoly utat tettek meg, sokat fejlődött, nagyot lépett előre a klub. Tavaly ősszel döntetlenre végeztek a felek, tavasszal a Köfémben egygólos hazai siker született.