A közösségnek adnak vissza a jéghokis-feleségek

Meghitt karácsonyi hangulatot varázsoltak az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba a játékosfeleségek.

Ezt ne hagyja ki! Halászlét főzne karácsonyra? Itt biztosan megtalálja a legjobb receptet!

Nem csupán a jégkorongról szólt a Hydro Fehérvár AV19 péntek esti, Innsbruck elleni mérkőzése, ugyanis a találkozóval egy időben a klub decemberi jótékonysági akcióinak hosszú sorában egy újabb állomás következett. A szurkolók és támogatók körében már a tavalyi évben is komoly népszerűségnek örvendő karácsonyi sütivásár ezúttal is rengeteg finom különlegességet, és hatalmas segítséget hozott a klub által támogatott szociális intézmények számára. A játékosok és párjaik, feleségeik által készített sütemények ez alkalommal is a világ minden pontjáról érkeztek az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba, Jonathan Harty és kedvese például észak-amerikai ízekkel készült.

– Kanada keleti partvidékéről származunk, és kifejezetten helyi különlegességet, kanadai csokis macaront és újfundlandi „hógolyót” készítettünk – nyilatkozta Megan Harty, a fehérvári közönségkedvenc hátvéd felesége. – Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen szépszámú jótékonysági akciót szervez a klub a játékosokkal együttműködve. Különösen karácsony táján érdemes elgondolkodni, hogy miként tudnánk visszaadni a közösségünknek, és mivel a jégkorongos közösség ilyen összetartó, együtt még többet tudunk segíteni. Szűk családi körben fogjuk tölteni az ünnepeket, Jonathan édesanyja is iderepült a tengerentúlról, hogy velünk lehessen, illetve A diótörő balettet nézzük majd meg családostul, amit nagyjából 20 évnyi balett után már nagyon várok.

Andrew Yogan, az együttes kiváló formában jégkorongozó, 29 mérkőzésén 34 pontot termelő ugyancsak kanadai gólgyárosa is élvezi az ünnepi hangulatot.

– Az Európában töltött éveim során már számos karácsonyi vásárban megfordultam, a fehérvári pedig a legszebbek között van, amit még az elkövetkező hetekben ki szeretnék élvezni. Ebben az időszakban megpróbálok minél inkább ellazulni, nem idegeskedni semmi miatt, és családi körben feltöltődni a szezon hátralévő mérkőzéseire. Nagy kedvencem ebben az időszakban a karácsonyi vacsora sok sonkával és krumplival, azt már nagyon várom, ahogy a karácsonyi filmeket is.

Minden percet ki kell majd használniuk a játékosoknak és családjuknak a kikapcsolódásra, hiszen a jégkorongos nagyüzem nem áll le a két ünnep között sem: 26-án a Bécs érkezik Fehérvárra, míg 28-án Csehországba, Znojmo felé veszi az irányt a játékosokat szállító autóbusz.