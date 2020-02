A középpályás az NB II-es Siófok együttesét hagyta el

A 35 éves támadó, Magasföldi József az NB II-es Siófok futballcsapatától a PFLA második együtteséhez szerződött.

Alig múlt ötesztendős, amikor a Vidi előkészítő együttesénél jelentkezett játékra, Kiss Imrénél. A család a sta­dion tőszomszédságában lakott, logikus volt, hogy az óvodás Magasföldi Józsika a piros-kékeket választotta.

– A fehérvári felnőttekkel 16 évesen edzettem először, amikor visszatértem a győri utánpótlásból, ahol két évet töltöttem. A Vidi 1999-ben búcsúzott az élvonalból, én is távoztam, Garami József és Bicskei Bertalan irányította az ETO-t, oda kerültem 14 évesen, majd két év elteltével visszahívott a Videoton. 17 évesen mutatkoztam be az NB I-ben, a ZTE ellen idegenben, 2-1-es győzelemmel.

Négy éven át erősítette a koronázóvárosiakat, nyolcvan élvonalbeli meccs és húsz gól után távozott Csehországba, 2005-ben írt alá a Slovan Liberechez. Négy bajnokin lépett pályára a bajnoki címet szerző gárdában, a honvágy hazahozta Sopronba. A határszélen is egy szezont töltött, a Honvédba igazolt, a fővárosból Siófokra, két idényt húzott le a déli parton. Zalaegerszeg következett, egy idény, onnan pedig az atomváros.

– A Pakssal Ligakupát nyertünk és a Videoton mögött ezüstérmesek lettünk a bajnokságban. Tolnában jól ment a játék, a második hely a klub történetének magasan legjobb eredménye volt. Paksról Gyir­mótra, az NB II-be vezetett az utam, pokoli erős csapatot raktak össze, két csapatra való NB I-es játékost vásároltak, a kispadon is ismert, korábbi válogatott játékosok ültek. Három év alatt nem sikerült feljutnunk, minden év végén a második helyen zártunk.

Visszatért Fejérbe, Dunaújvárosba, az NB II-es klub anyagi nehézségei miatt fiatalokkal, ifistákkal fejezte be a szezont, kiesett a harmadosztályba. Magasföldi József Mosonmagyaróvárra került, onnan Győrbe, egy éve pedig Siófokra.

– Kimondottan jó tavaszt produkáltunk, sikertörténetként élem meg az elmúlt egy évet. Jó irányba tart a klub, az őszt végigjátszottam, valamint pályán voltam az első két tavaszi derbin is. A klub a harmadik helyen várja a folytatást, van esélye a feljutásra.

Azonban ezeket a csatákat már nem Magasföldivel vívja meg a magyar tenger reprezentánsa, a gólveszélyes támadó Felcsútra szerződött.

– Fiatalabb nem leszek, gondolkodnom kellett a jövőmről, olyan koncepciót vázolt Liszkai Dezső, a PFLA utánpótlásának vezetője – edzőm volt Győrben az ezredfordulón –, ami szimpatikus volt. Az NB III-as csapatban futballozom, valamint egyéni képzőként dolgozom a fiatalokkal az akadémián. Edzőmeccsen már pályára léptem, az első bajnokira pedig március 8-án kerül sor.