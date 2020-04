A kövesdi edző, Kuttor Attila szeretné, ha a pályán dőlnének el a lényegi kérdések

Három és fél éve vette át a Mezőkövesd-Zsóry labdarúgócsapatának irányítását, amellyel jelenleg a tabella 3. helyén várja a folytatást. Kuttor Attila reméli, rövidesen pályára léphetnek.

Az egykori válogatott futballista reméli, májusban újraindulhat a futballbajnokság. Fehérvári otthonában, családjával töltötte az elmúlt hónapot, az utóbbi időszakban hetente háromszor utazik Matyóföldre, ugyanis az edzések megkezdődtek, kis csoportokban. Együttese megyénk két élcsapata, a Mol Fehérvár és a PAFC közé ékelődve várja az NB I-es folytatást, bronzérmes pozícióban. Az élen az FTC 53 ponttal, a Vidi 50 pontot gyűjtött, a kövesdiek 45, felcsútiak 39 egységet termeltek. Az elismert angol futballszaklap, a World Soccer legutóbbi száma három oldalon át taglalja a Mezőkövesd sikereit, a dolgozatot a grúz Budu Zivzivadze fotója vezeti fel, hosszasan nyilatkozik a vezetőedző, Kuttor Attila, valamint az ügyvezető, Hagyacz­ki József is.

– Komoly elismerés, hogy ilyen jelentős terjedelmet szenteltek nekünk. Pár hónappal ezelőtt kerestek meg bennünket, elküldték a kérdéseket, ezekre válaszolt az ügyvezető, valamint én. Óriási dolognak tartom személy szerint is, valamint a klub életében is jelentős, hogy egy angol szaklap velünk foglalkozik három oldalon, ami jó visszaigazolása a munkánknak – mondja a szakvezető. Az utolsó, március közepén rendezett, zárt kapus bajnokit – a rivális felcsútiakat fogadták és végeztek gól nélküli döntetlenre – követően egy hét pihenőt kapott mindenki, aztán a szakmai stáb által elküldött edzéstervek alapján egyéni edzéseket végeztek a futballisták otthonukban. A közös tréningek a közelmúltban kezdődtek.

– Hetente három gyakorlásra kerül sor, a szabályok által előírt kisebb csoportunkban. A város mellett található fürdőnél helyezkedik el a modern edzőközpontunk, három füves pályával, melyeket az első csapat használ, illetve a második együttes vívja itt hazai bajnoki meccseit. A stadionnál egy műfüves pálya van, ahol az utánpótlás gyakorol (most természetesen nem), mi a meccsek előtti tréninget tartjuk a centerpályán, valamint a bajnokikat vívjuk. Megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk. A labdás feladatokat én vezénylem a pályaedzővel, ha más jellegű a tréning, az erőnléti edző dirigál. Nem könnyű így készülni, taktikai feladatok nélkül, de a semminél jobb. A vezetőedző úgy számol, ha zárt kapuval is, de május 23-án folytatódhat a bajnokság. Persze, ha az egészségügyi helyzet ez lehetővé teszi.

– Bár nézők nélkül meccseket, tétmeccseket vívni szörnyű, de ha tévén lehet követni a meccseket, az már előrelépés, a játékosoknak és a drukkereknek is. Az én véleményem nem számít e tárgykörben, de úgy gondolom, öt hét alatt lezavarható minden. A nyolc NB I-es bajnoki és a másik profi osztály, az NB II. eggyel több mérkőzése. Az MLSZ javaslata szerintem jó, ha május 23-án el tudjuk kezdeni, szerda-szombat ritmusban lemehet a bajnokság, valamint a magyar kupa. A Vidivel kezdenénk otthon az elődöntőben, elképzelhető, hogy a két ágon az elődöntőkre semleges pályán kerül sor, egy meccs dönt a továbbjutóról, majd jöhet a finálé. Öt hét alatt véget érhet a szezon. Közbevetem, akár júliusban is zárulhatnak a küzdelmek, hiszen a nyári Eb-t – amihez mindent igazítottak – egy évvel eltolták. A szakvezető hozzáteszi, elvileg csúszhatnának a nemzeti bajnokságok, de ez nem életszerű.

– A játékosok szerződései június 30-án lejárnak, addig le kell zárni a nyitott kérdéseket. Ugyanis hosszabbíthatóak a szerződések, de ez újabb gondokat vet fel, tortúrával, papírmunkával, egyeztetésekkel. Ugyanis sok játékos június végéig írt alá, idén januárban pedig már el is kötelezhette magát az új szezonra. Tehát új munkáltatója nem nézné jó szemmel, sőt, nem is engedné, hogy régi klubjában szerepeljen, senki nem vállalja a kockázatot, ha megsérül. Ezért is lenne fontos, ha nézők nélkül is, de befejeződjön a bajnokság.

A kövesdiek hat ponttal vezetnek a felcsútiak előtt, ha nem folytatódik az idény, Kuttor együttese a bronzérmes és induló a második számú sorozaton, az Európa-ligában. Ezzel azonban a borsodiak nem foglalkoznak.

– Mi játszani szeretnénk. Bár komoly esélyünk van a dobogóra, nem beszélünk nemzetközi szereplésről, a következő bajnokira készülünk. Örülök annak, hogy legalább már edzések vannak, visszatérhettem a pályára. Az elmúlt egy hónapnak persze volt pozitívuma: a fiammal és a lányommal, valamint a nejemmel végre sokat lehettem együtt. A lányom, Enikő a ZTE NKK felnőtt kosarasa, a fiam, Gergő az Alba U20-as csapatában szerepel. A fehérvári ház udvarán van palánk, a gyerekek ott gyakorolhattak, a nejem otthon edzett a futópadon, én hetente háromszor a dombok között kifutottam Kisfaludra.