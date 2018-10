A kötelező győzelemért száll harcba a Vidi

Az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 11. fordulójában a sereghajtó Szombathelyi Haladás ellen javítana mérlegén az ötödik helyen álló MOL Vidi FC.

„– Elment a meccs, nagyon beverte ez a Balassa-gyerek… – Nem, várjá’, várjá’ a Piller nem adja meg! Hát, hogy ez mit látott?!” – hangzott a röpke párbeszéd két Vidiszur koló között a szombathelyi drukkerek előbb önfeledt, majd dühös morajlása mellett még 1997-ben. A Videoton FCF akkor 0-0-s döntetlennel pontot rabolt a vasi székhelyről a Haladás vendégeként, de csak azért, mert Balassa 6 méteres bombagólját nem vette észre Piller sporttárs. A labda a keresztléc alatt átszakította a hálót. Annyi bizonyos, hogy azóta különös műgonddal, szorosabbra kötik a hálót a szombathelyi pályamunkások.

Gyűlnek is idén a labdák a zöld-fehérek kapujában, a bajnokság eddigi 10 mérkőzésén 21 gólt rámoltak az ellenfelek a Haladásnak. Ugyanakkor csak 11-et rúgtak, így nem csoda, hogy a tabella utolsó helyén szerénykedik a szezont Michael Hipp vezetőedzővel kezdő, azonban most már a korábbi fehérvári kedvenc, Horváth Ferenccel folytató vasi egylet. A Balmazújvárosból idény közben átköltöző Horváth nem ment üres kézzel Szombathelyre, két játékossal bővítette új klubja keretét. A grúz válogatott védekező középpályás, Murtaz Daushvili korábban a DVTK-nál is a tréner játékosa volt, a német-ghánai Ofosu pedig az elmúlt években Ausztriában, Horvátországban és Szlovákiában is megfordult. A válogatott szereplése miatti bajnoki szünetben csiszolhatták is játékukat a zöldek, kérdés, mennyire lesznek élesek a MOL Vidi FC ellen szombaton 17 órától.

– Az tény, hogy ellenfelünk nincs jó szériában, hiszen a legutóbbi öt bajnoki meccsén mindössze egy pontot szerzett a Haladás, ettől függetlenül tisztában vagyunk azzal, hogy ellenfelünk keretében olyan rutinos, jó játékosok szerepelnek, mint például Király Gábor vagy éppen Priskin Tamás – vélekedett Marko Scsepovics, aki Huszti Szabolccsal holtversenyben a fehérváriak legeredményesebb játékosa az idei pontvadászatban, három góllal. – Biztos vagyok benne, hogy a válogatott szünetben mindent megtett az új edzői stáb, hogy felrázza a Haladást, éppen ezért egy nagyon küzdelmes, nehéz találkozóra számítok ellenük. Fontos, hogy már az első perctől magunkhoz ragadjuk a kezdeményezést, és gólra törően futballozunk, és ne kövessük el azokat a hibákat, melyeket legutóbb az MTK ellen elkövettünk. A válogatott szünetben megpróbáltunk annyit pihenni, amennyit csak lehetett, igaz több alapemberünk is hazája válogatottjában szerepelt, így ez nem egyformán sikerült. A következő 3-4 hét ismét nagyon kemény lesz, újra heti két tétmeccs vár ránk, és szeretnénk minden fronton sikeresek lenni.

A Haladás elleni derbi után jövő csütörtökön már a PAOK Szaloniki vendégeként az Európ a-ligában, majd 28-án Kisvárdán küzd a Vidi a pontokért. Melyeket gólokkal lehet begyűjteni. Nem kellenek hálószaggató bombák, elég lesz a kis gól is. Az a biztos.