A kötelező győzelem terhe alatt lép pályára a MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga labdarúgó NB I. 8. fordulójában vasárnap 17 órától. A vendéglátó Mezőkövesd Zsóry FC gyengélkedik mostanában.

Az eddigi 14 bajnoki összecsapáson 6 alkalommal zsebelte be a pontokat a Vidi, 4 döntetlen mellett háromszor győzött a Mezőkövesd. A gól­arány meggyőző fehérvári fölényt mutat, 19-9 a piros-kékek szemszögéből. Kiegyenlített volt az utóbbi idők párharca, 2018 áprilisa óta hol a Vidi, hol a Kövesd diadalmaskodott, hol pedig osztoztak a pontokon. Legutóbb Kuttor Attila együttese nyert 2-1-re, mi­után a fehérváriak örülhettek a pontoknak (2-1), s gól nélküli döntetlent vívtak egymással.

Azonban az előző pontvadászatban negyedik helyen zárt Mezőkövesd idén gyengélkedik. Mindössze a 11. helyen áll a tabellán, az eddigi hét mérkőzésen két győzelmet aratott (a Paksot idegenben, a Budafokot otthon győzte le), egy döntetlent ért el (ZTE), s négyszer kikapott (DVTK, Puskás, Kisvárda, Újpest). Azonban ennek ellenére sem rossz a védelmük, csupán 8 gólt kaptak a hét kör alatt, ami a negyedik legjobb a ligában, viszont mindössze 6-ot lőttek, ami a legrosszabb mutató. Ebben talán az is közrejátszhat, hogy az előző szezonban házi gólkirályi címet szerzett Budu Zivzivadze eligazolt, mégpedig épp a Vidibe. A nyáron érkezők, Jagodics Márk (Haladás), Luka Lakveheliani (Tbiliszi), Szerder Szerderov (Inter Zapresic), Andrij Borjacsuk (Sahtar Doneck) egyelőre nem lendítették be a kövesdi szekeret.

– A Mezőkövesdnek az utóbbi fordulókban akadozik a játéka, három vereséget szenvedtek el egymás után. Azonban nehéz mérkőzéseket szoktunk játszani ellenük, most sem számítok könnyű összecsapásra. Meg kell nyernünk a találkozót, már csak azért is, mert az előző fordulóban elvesztettünk két pontot a Honvéd ellen, nem szeretnénk most is így járni. Csak a három pont megszerzése lehet az elfogadható teljesítmény a csapat részéről – jelentette ki Fiola Attila, a MOL Fehérvár FC válogatott védője.

A fehérváriak hat meccsel a hátuk mögött 12 pontot gyűjtve az OTP Bank Liga tabellájának második helyén állnak. Márton Gábor alakulata az előző körben nagy sanszot engedett ki kezéből, hogy újra az élre álljon, a Budapest Honvéd vendégeként hullajtott pontokat úgy, hogy végig dominált a meccsen. Ugyan ismét idegenben játszik a Vidi, de nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy elszórakozza helyzeteit, mert pontokat kellene hazahozni Matyóföldről.

A mezőkövesdi jegyek ára elővételben egységesen 1100 Ft-ba kerül, míg a helyszínen a meccs napján 1600 Ft-ért lehet vásárolni. 4–14 éves kor között 0 forintos jegy váltható. A mezőkövesdi stadion jegypénztára négy órával a kezdés előtt, 13 órakor nyit ki, a kapuk 60 perccel a sípszó előtt.