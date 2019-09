A kosarasok kiváló játékkal nyertek Szolnokon

Az örök rivális otthonában kezdte a bajnokságot az Alba kosárcsapata. A fehérváriak végig vezetve győztek, 100-80-ra.

Óvatosan gyülekeztek a nézők a Tiszaligeti Sportcsarnokban, az U20-as bajnoki után a felnőttek már javában melegítettek, ám a drukkerek szelíden szállingóztak a csarnokba. Ahogy múltak a percek, úgy lettek egyre többen, a hazai ultrák a csapatok bevonulása után papírral szórták meg a parkettet, valamint egy hatalmas molinót is kifeszítettek angolul, ami magyar fordításban így hangzott:

„Induljon a buli!” Kiváló hangulat uralkodott, piros-feketébe öltözött a csarnok, a fehérvári drukkerek számára fenntartott szektorban mindössze egy szurkoló, a Puding becenévvel illetett szimpatizáns foglalt helyet. A látogatók trénere, Jesus Ramirez nem kezdett esélylatolgatásba, mindössze annyit jegyzett meg, tisztességesen felkészültek, nyerni szeretnének.

Markovic Luka duplájával indult a szezonnyitó, Guyton is betalált, erre Kenneth Smith felelt. Guyton a következő támadást is sikerrel fejezte be, Krstic sem tétlenkedett, a hazai pontok mindegyikére azonnal érkezett válasz, őrizte 4 pontos előnyét a vendég. A hazaiak tűntek idegesebbnek az elején, Cupkovic hármasával ellépett a Fehérvár, 4-11. A center, Molnár is betalált, amikor kellett, a szolnokiaknál Andre Jones gyűjtögette a pontokat. Cupkovic triplái ültek, Smith is rendre eredményes volt, később Markovic is, az első negyed végén 23-26 állt a táblán. Felváltva estek a pontok, Guyton hármasa után a hazai tréner, Alekszics időt kért, 26-31. Minden labdáért hatalmas küzdelem zajlott, dominált, Ljubicic parádés hármasával pedig meg is ugrott az Alba, 26-36. Az Olajban Jones ügyeskedett, a túloldalon Cupkovic, McDuffie és Guyton remekelt, Alekszics megint időt kért, 28-45. Magabiztos volt a Fehérvár, a felek 33-49-es állásnál vonultak nagyszünetre.

Krstic kosarával indult a harmadik negyed, Cupkovic azonnal válaszolt, nem engedte tizenöt ponton belül az Alba a vendéglátókat. Smith kinti kosarával aztán zárkóztak, a másik oldalon Molnár rendkívül hasznos volt a palánk alatt, Guyton és McDuffie magabiztosan tüzelt, nem tudott közelebb férkőzni az alföldi alakulat, 45-61. Ramirez időt kért, majd újabb fehérvári villanások után ezt tette Alekszics is, 53-72. Csorvási is bekapcsolódott a termelésbe, a záró tíz perc kezdetén húsz pontra nőtt a differencia, gyakran harsant füttyszó a lelátón. Remekelt a Fehérvár, nem hagyta lélegzethez jutni az alföldieket, pazarul kezdte a szezont Ramirez együttese, 80-100.