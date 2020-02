A kosaras Filipovics Márkó jó szívvel emlékezik a fehérvári évekre

Négy évet töltött Fehérváron, az Alba együtteséből lett válogatott, tavaly nyáron szerződött a Falco csapatához.

Kaposváron született, és kezdett kosárlabdázni gyerekfejjel, majd az Egyesült Államokba szerződött, középiskolai bajnokságban szerepelt. 2015 nyarán, a Fehérváron, nagy sikerrel rendezett, B-divíziós, a mieink feljutásával záruló Európa-bajnokságon húzóembernek bizonyult.

Filipovics Márkó jelezte, nem tér vissza a tengerentúlra, aláírt az Alba Fehérvár együtteséhez. Egyre több időt töltött a parketten, egyszer kérte a kölcsönadását, a több játéklehetőség reményében Szegeden játszott egy fél szezont, majd visszatért a koronázóvárosba. Szóhoz jutott a válogatottban, Ivkovic Stojan szövetségi kapitány folyamatosan számít rá a nemzeti együttesben, a korábbi esztendők selejtezőin is mély vízbe dobta. A 23 esztendős bedobó a nyáron váltott, bár az Alba is marasztalta kétéves szerződéssel, Filipovics a bajnok Falco ajánlatát fogadta el.

– Négy, fontos évet töltöttem Fehérváron, ez sok idő, nagyon sok dolgot tanultam. Az Albához 19 évesen kerültem, jól döntöttem, hogy hazatértem a tengerentúlról. A nyáron költöztem Vasba Fejérből, nem a pénz számított, sőt, ez egyáltalán nem játszott szerepet a váltásban, ugyanis a Fehérvár ugyanazt biztosította, amit a szombathelyiek. Úgy gondoltam, jó döntést hozok a váltással. Nagyon jól éreztem magam Fehérváron, ahol megbecsültek, bajnok és kupagyőztes lettem a kék-fehérekkel, de úgy gondoltam, azt a lehetőséget nem hagyhatom ki, hogy a legjobb magyar csapatban kosárlabdázhatok. A Falcóhoz szerződésem telitalálat volt. Fehérváron is nagyon szeretik a kosárlabdát, Szombathelyen talán még inkább, a BL-meccseken háromezres nézőszám előtt vívtuk a meccseket, de sokan vannak a bajnokikon is, minden meccsünk ünnepély – mondja Filipovics.

A BL-ben kis híján továbbjutottak a csoportból, az első idegenbeli meccsen, Dijonban a mezőny egyik legjobbja volt, és a folytatásban is remek eredményeket értek el (elég csak a Neptunas elleni 24 pontos győzelemre gondolni, vagy a csoportelső Zaragoza elleni találkozóra, ahol a harmadik felvonásban még öt ponttal is vezettek – a szerk.).

– A csoportküzdelmek zárása előtt három fordulóval még továbbjutó helyen álltunk. Mindössze egy győzelem hiányzott, itthon a Besiktas, vagy idegenben, Bonnban kellett volna nyernünk. Mindegyik szoros meccs volt, vereséggel zárult. Amikor a nyár elején elfogadtam a sárga-feketék ajánlatát, pontosan tudtam, hova kerülök. A magyar játékosokat ismertem, a válogatottban szereplő társakat, Váradi Benedeket, Perl Zoltánt, Benke Szilárdot különösen. Kockázat nem volt benne, mindössze annyi, hogy nem jutunk be a BL-be a selejtezőből, ez esetben a másik, gyengébb pontvadászaton folytattuk volna. Összejött a Bajnokok Ligája, ami hatalmas élményt jelentett, remek együttesekkel vívtunk nagyon jó meccseket. A szakvezetéstől minden találkozón megkapom a lehetőséget, úgy gondolom, élek is vele, megfelelő mennyiségű percet töltök a parketten. Az Albával a FIBA Europe Cup küzdelmeiben – az első szezonom kivételével – minden évben részt vettünk, ami szintén komoly kihívás, de a BL teljesen mást jelent. A nyári távozásomban az is szerepet játszott, hogy a 2019–20-as idényben távol maradtunk a kontinentális versengéstől. A Falco tavalyi bajnoki címe is szempont volt, de a BL volt a döntő érv – mondta a kosaras.

Két évet írt alá a kétségkívül legerősebb honi állománnyal rendelkező együtteshez, a bajnokságban két vereséget számlálnak, a többi derbin gyakorlatilag átszaladtak az ellenfeleken.

– Úgy gondolom, nekünk van a legerősebb keretünk. Kétszer kaptunk ki, a Körmendtől és Oroszlányban, utóbbi meccs volt különösen nagy csalódás, talán nem vettük elég komolyan az újonc elleni derbit. Aztán következett a fehérváriak elleni, szombathelyi meccs, amit magabiztosan, végig vezetve nyertünk. Azt nem lehet kijelenteni, hogy a Falco lesz a bajnok, de az eddig látottak alapján komoly esélyünk van rá. Miután a nemzetközi kupától elbúcsúztunk, a folytatásban csak a hazai bajnokságra koncentrálunk. A válogatottban is komoly kihívások várnak ránk, Szombathelyen fogadjuk a szlovénokat, majd Ukrajnában lépünk pályára Eb-selejtezőn. Szeretnék minél több időt parketten tölteni a nemzeti együttesben.