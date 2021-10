A korosztályos válogatottakban szerepeltek a Vidi és a PAFC fiataljai

Tímár Krisztián csapata, az U19-es magyar labdarúgó-­válogatott továbbjutott Eb-selejtező csoportjából, miután az észteket is legyőzte. Az U21-es címeres mezesek pedig izgalmas, 2-2-es döntetlent játszottak Lengyelországgal.

U19-es válogatottunk a fehéroroszok 2-1-es legyőzése után a csoportkört az Ausztria elleni 4-0-s vereséggel kezdő észt csapatot fogadta Gyirmóton. Az Eb-selejtező minitorna szombati mérkőzésén a hajráig kellett várni a magyar gólokra. Sajnos Alaxai Áron (Puskás Akadémia) és Fodor Péter (Mol Fehérvár) sem szállt be a padról a mérkőzésbe. Tímár Krisztián, a Vidi korábbi játékosa, illetve utánpótlás edzője győzelemre vezette a gárdát, ám a megnyugtató előnyre sokáig kellett várni. A 72. percben tudtuk feltörni az észtek védelmét, de a 80. minutumban megrúgtuk a mindent eldöntő találatot is. A Vasas középpályása, Sztojka Dominik duplázott.

– Nagyon boldogok voltunk az első gól után, rengeteg energiába telt feltörni az ellenfelet. A félidőben is mondtuk a fiúknak, hogy extra teljesítményre van szükség – mondta Tímár Krisztián. – Hátul nem sokat engedtünk az ellenfélnek, és biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb feltörjük a védelmét. Nagyon jó a csapategység, győzelemre éhes a társaság, ez ma is látszott, a találkozó végén még akár több gólt is lőhettünk volna. Az osztrákok ellen kombinatívabb játékot tervezünk, szeretnénk ott is bizonyítani – nyilatkozta a korábbi fehérvári szakember, utalva a sógorok elleni kedd délutáni mérkőzésre. Az U21-es válogatott harmadik Eb-selejtező mérkőzésén a lengyeleket fogadta a szegedi Szent Gellért Fórumban pénteken. Skribek Alen, a Puskás Akadémia Zalaegerszegen sze­replő kölcsönjátékosa csaknem végigjátszotta a találkozót, Szendrei Norbert (Mol Fehérvár) pedig végig a pályán volt. A szintén felcsúti Komáromi György a hajrára szállt be, míg Auerbach Martin, a Csákvár kapusa a cserepadon volt készenlétben. Gera Zoltán együttese szerzett a második félidő elején vezetést, de a lengyelek előbb egalizáltak, majd fordítottak. A ráadás perceiben aztán Németh András megszerezte az egyenlítő gólunkat, így 2-2-es döntetlen született. A hajrá izgalmait tovább színezte, hogy egy magyar és egy lengyel játékost is kiállítottak. A magyar U21-es válogatott kedden ismét Szegeden lép pályára. Ellenfele a tavaszi, részben magyar rendezésű Eb aranyérmese, a selejtezősorozatban eddig százszázalékos Németország lesz.