A korlátozások során több téren még erősödni is tudott Dévay Márk

Az Alba Triatlon SE színeiben versenyző Dévay Márk a még igen bizonytalan lábakon álló nemzetközi versenynaptár miatt egyelőre hazai versenyekre készül elsősorban.

Ahogy megkezdődött a 2020-as szezon a triatlonosok számára, villámgyorsan félbe is szakadt a világméretűvé duzzadó járvány következtében. Így az édesapjuk irányítása mellett készülő fehérvári testvérpárnak, Márknak és Zsombornak a múlt hét végéig kellett várni, hogy ismét versenyen tudják megmutatni, mire képesek. A kaposvári Deseda-tó partján rendezett viadalon Márk abszolút második, míg Zsombor abszolút negyedikként ért a célba. A felkészülésről, illetve a jövő kihívásairól az olimpiai kvótáért küzdő Márkot kérdeztük.

– Szerencsére a futás- és biciklizés része az edzéseknek rendesen tudott zajlani a korlátozások során is, profi sportolóként kint lehettünk. Az úszás volt az természetesen, amelyik ebben az egész szituációban a legnagyobb kárt szenvedte – áprilisban tudtunk néha úszni az akkor még 15-17 fokos Velencei-tóban neokrin ruhában. Ott nehezebben sikerült a távokat kimérni, de örültünk, hogy legalább vízben vagyunk, még ha hideg is volt. Most már, ahogy egyre több lehetőségünk van medencében pályát foglalni, elkezdtük az igazán komoly úszóedzéseket. Összességében igyekeztünk a helyzetből kihozni a maximumot.

A pozitív hozzáállás és a kemény edzés ellenére nem százszázalékos az összkép.

– Főként az úszás terén érzek nem sok, némi hátrányt a márciusi állapothoz képest, a másik két ágban nem érzem, hogy gyengébb lennék, sőt. Mivel ott tudtunk edzeni teljes erőbedobással, egy második alapozás révén még erősíteni is sikerült.

A vírus miatt elmaradó számos versenyt az elkövetkező hetek-hónapok során tervezi pótolni a magyar szövetség, így igen sűrű időszak elé néznek a triatlonisták.

– Itthon biztosabb a versenynaptár, mint külföldön, utóbbi esetében csak augusztus vége felé várhatók az első események, mint például az észtországi Európa-bajnokság. Egyelőre úgy néz ki, hogy meg is lesz tartva, míg addig a július 26-i, Lengyeltótiban rendezendő világbajnoki válogató mixváltóverseny, valamint egy bajai ranglistaverseny (augusztus 2.) szerepel a tervek között. Ezenkívül már próbáljuk összerakni a nemzetközi versenyek sorát is, francia és német tornákkal folyamatos a kapcsolattartás. Olyan verseny is volt azonban, amelyet egy hónapja bejelentettek, most viszont a rosszabbodó vírushelyzet miatt végül eltöröltek. Úgyhogy egyelőre nagy a bizonytalanság, tulajdonképpen a magyar versenyeken kívül semmit nem tudunk biztosra.

Az olimpiai kvótáért vívott harcot is félbeszakította a vírus okozta leállás, a nemzetközi szövetség döntései pedig tovább bonyolítják a Tokióba vágyó sportolók dolgát.

– Alapvetően az olimpiai kvótaszerzés reményével indultam neki az évnek, az év első, ausztrál versenyén pedig olyan helyezést értem el, ami megnövelte volna az összpontjaim számát. Az a verseny azonban végül nem számított a ranglistapontok tekintetében, mivel akkor már több helyen elmaradtak versenyek, a szövetség pedig úgy döntött, egyik verseny eredménye sem számít – mondván, a szerencse döntötte el, hogy ki nevezett még megtartott és ki nevezett már eltörölt versenyre. Nemcsak nekem, másnak is rosszulesett ez a döntés, pláne úgy, hogy mi elutaztunk, versenyeztünk. A végső döntés alapján 2020 januárjáig visszamenőleg befagyasztották a kvalifikációt, és 2021 januárjában indítják újra, azaz idén egy verseny sem fog akár csak egy pontot is érni. Ennek megfelelően jövőre négy hónap áll majd rendelkezésre a ranglistapontok gyűjtésére, úgyhogy akkorra kell időzíteni azt a csúcsformát, amelyet eredetileg idén tavaszra terveztem.