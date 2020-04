A korábbi válogatott kosaras új foglalatosság után nézett

Az Alba Fehérvár kosárlabdacsapatának korábbi bedobója, a 39 éves Horváth Ákos a koronázóvárosban él, kerékpárral rója az utcákat napközben a belvárosban. Biciklis ételfutárként.

A 90-szeres válogatott sportoló a Honvédban mutatkozott be az élvonalban, pattogtatott a MAFC-nál, megfordult Sopronban, Kecskeméten, 2005 nyarán került Fehérvárra, két éven át szerepelt a Gáz utcában. Fodor Péter irányításával bajnoki döntőbe kerültek, a következő idényt Matus Gábor vezetésével fejezték be. Horváth visszatért Kecskemétre, 27 évesen lett csapatkapitány, megfordult Pakson, Szolnokon, az Olajjal két bajnoki aranyérmet nyert, kétszer kupagyőztes lett.

Négy idényt húzott le az Olajnál, Szeged, aztán Jászberény következett. A feljutó Vasashoz igazolt, bár bennmaradtak, a klub nem tudta vállalni a legmagasabb osztály által támasztott követelményeket. Zalaegerszegre írt alá 37 évesen, tavaly az NB I/B-s, második vonalban érdekelt Budapesti Honvédhoz került.

– Egerszegen kétéves szerződésem volt, egy szezon után én kértem, hogy távozhassak. Két gyermekem van, akik Szolnokon laknak az édesanyjukkal, a láthatásuk megoldhatatlan feladatot jelentett. Ezért javasoltam a megállapodás felbontását, a fővárosból egyszerűbb a találkozás a fiammal és a lányommal. Egy éve Fehérváron élek, egy korábbi kosaras a barátnőm, a kapcsolatunk egyre mélyült, ezért Fejérbe költöztem. Innen jártam az edzésekre a Honvédhoz, illetve edzősködtem a klub utánpótlásában.

Horváth jó szezont futott a felnőtteknél, 21 pontos átlagot produkált, rájátszást érő helyen tanyáztak, a tabella 5. helyén.

– Kezdtünk összerázódni, vereségekkel nyitottunk, hatszor kikaptunk, aztán nyolcszor nyertünk. Utána buktunk hármat, majd megint győztes széria jött, négy diadal zsinórban, a tavaszra belelendültünk, nem tartom kizártnak, hogy feljutottunk volna a legmagasabb osztályba. De ez már nem derül ki, március közepén zárult a szezon. A szintén jelentős élvonalbeli múlttal rendelkező Halász Ákos súlyos sérülés, majd a 3×3-as válogatottól való visszatérése után nagyon jól játszott, egyre acélosabbak lettünk. Élveztem a játékot, közel a negyvenhez. Két évet írtam alá tavaly nyáron, bár a járvány befolyásolja mindenütt az anyagi lehetőséget, megtaláltuk a megoldást a folytatásra, szándéknyilatkozatot tettünk, hogy együtt képzeljük el a jövőt. Én ennek megfelelően készülök, valamint edzőként is számítanak rám az utánpótlásnál, egyéni képzőként. Tavaly az U18-nál is tevékenykedtem, harmadedzőként, edzéslátogatóként.

A kosárlabda mellett pénzügyi tanácsadással is foglalkozik, anno ebből diplomázott. Most személyes találkozásokra alig van lehetőség a korábbi ügyfelekkel. Online pedig nem egyszerű bárkit is meggyőzni, mibe fektessen és miben nem érdemes gondolkodnia.

– Az edzések nem mennek a csapatomnál, az utánpótlás sem tréningezik, viszont érthetően szeretnék pénzt keresni, nem akarom felélni a tartalékokat. Az egykori klasszis kosarassal, Balogh Judittal beszélgettem az MKOSZ-ben pár éve, bár ő is rendelkezik több, szakirányú végzettséggel, mégis a kosárlabda jelenti számára a megélhetést. Hiszen ebben nőtt fel, élte az életét, azt mondta, máshoz soha nem fog jobban érteni. Ezzel én is így vagyok, ebben képzelem el a jövőmet. Viszont most csend van a sportágban, láttam a hirdetést, hogy ételfutárt keres egy országos cég fehérvári kirendeltsége. Vettem egy versenykerékpárt, amúgy is kellene tréningeznem, 4-5 órát bringázom egyben, kora délelőtt kezdek, az éttermek előtt megvárom a kaját, aztán naponta 15-20 helyre kiszállítom. Megvan a kardioedzés, a pulzus íveltetése.