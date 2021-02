A Kohász megint nem lépett túl saját árnyékán

A K&H Női Kézilabda Liga 11. fordulójában a Dunaújvárosi Kohász KA nem tudott pontot csenni a Kisvárda Master Good SE elleni összecsapáson.

Kazai Anita avatta fel a Kisvárda kapusát, bár ezt megelőzően több mint egy percig ők támadhattak. Vágó Attila, az újvárosiak mestere tökéletesen együtt élt a játékkal, végig lehetett hallani a kispad mellől adott instrukcióit. A 4. percre minden szempontból kiegyenlítetté vált a játék, ám 2-2 után Szabó Nina találata hozta meg először a vendéglátók vezetését. Majd Pásztor Bettina védte Bulath Anita hetesét, de ezt ugyanúgy megtette a túloldalon Anastasija Babovics is.

Állandósulni látszott a várdaiak kétgólos vezetése, de jobban nem tudtak elszakadni ellenfelüktől, mert mindig érkezett válasz. Először hárommal a 11. percben sikerült vezetniük, amikor Dombi Luca egy indítást váltott gólra, 7-4. Ezt követően közel ötperces gólcsendet tört meg Szalai Babett, de betalált Dombi Luca, méghozzá egymás után kétszer. Próbált riválisa nyomában maradni a DKKA, ám igencsak nagy erőfeszítésre volt szükségük ehhez.

Emberelőnybe kerültek, ráadásul Szalai pluszban még egyet kapott, így már kettős lett a fórjuk. A hat a négy elleni játékban sem bírtak nagyon Pásztorral, de azért így is kétszer be tudták venni a kapuját. Nem engedett ki a Várda, és a félidő hátralevő részében az ihletett formában védő Pásztorral az élen növelték előnyüket, csupán egy-egy formás Kohász-akció végén gólnak örülhettek a látogatók. A szünetre eléggé megnyílt az olló, a tetejébe még hetest is rontott Bulath, úgyhogy végül magabiztos vezetés tudatában mehetett pihenni a Kisvárda.

Két újvárosi találat nyitotta a második félidőt, a hazaiak kényelmesen játszogattak, ez nem is tetszett Bakó Botond vezetőedzőnek, aki rendesen megemelte a hangját. Eltelt öt és fél perc, amikor Siska Pálma révén először bevették Hlogyik Petra kapuját (19-14). Hatalmas erőfeszítéseket tett hátránya csökkentésére a vendégcsapat, Szalai gólja erre lehetőséget adott, három gólra megközelítették ellenfelüket (20-17) a 41. percre. Védekezésben feljavult a DKKA, de a támadásaikra nem ez volt jellemző, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy a Kisvárda annak ellenére, hogy majd negyedóra alatt csak háromszor talált be, még így is négygyel ment. Az utolsó tíz percben annyit változott a helyzet, hogy két gólra feljött a DKKA.