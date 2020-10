A Kohász felzárkózott, majd leblokkolt a végén, s kikapott Érden

Játékban szoros csatát vívott a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia női együttese az Érd KC vendégeként a K&H Liga soros fordulójában, de végül sima vereséget szenvedett.

A honi kézilabdában már szinte pirosbetűs ünnepnap, ha mérkőzést rendeznek az NB I-ben. Már-már követhetetlen, hogy a koronavírus miatt mely meccseket halasztják, s melyeket játszák le – utóbbiból akad kevesebb. Így fordulhatott elő, hogy a Dunaújvárosi Kohász KA egyik klasszisa, Bulath Anita a vártnál korábban térhetett vissza súlyos sérüléséből felépülve, pontosabban időben, nem korábban. Csupán a lejátszott meccsek száma volt kevesebb távollétében ahhoz képest, mint amit jósolt számára az eredeti mérkőzésprogram…

S máris egy rangadón ragadhatott labdát a 37 esztendős átlövő, mert ugyan már nem tündököl régi fényében az Érd KC, a Pest megyei egylet ellen minden megszerzett pont örömteli.

A vendégek kezdtek jobban a hivatalosan 13. forduló-beli találkozón. Mihály Petra duplájával és Kazai találatával háromszor is vezetett a Kohász, de az Érd rendre zárkózott, sőt, a 7. percben Kóka góljával fordított is (4-3). Innentől az Érd irányított, hiába cserélt kapust a DKKA mestere, Vágó Attila, a Hlogyikot váltó Babovic sem tudta útját állni a rohamoknak. A hazaiak hizlalták fórjukat, a 15. minutumban már öt góllal vezettek (11-6). Némileg feljavult a kapusteljesítmény, s izzasztó munkát végeztek támadásban is a Kohász lányai, s 5 perccel a szünet előtt egy gólra zárkóztak. Azonban a hajrá megint az Érdnek sikerült jobban, kihasználta az emberelőnyöket, míg Paróczay biztos kézzel dobálta a heteseket (17-13).

Fordulás után már-már tetemes előnyt szerzett a hazai hölgykoszorú, de a hétgólos hátrány sem roppantotta össze a dunaújvárosiakat. Hullámzó volt az Érd játéka, egyre pontatlanabbá váltak Walfisch Mercédeszék, s ezzel jól sáfárkodott a Kohász. A 46. percben Kazai Antia találatánál már csak eggyel ment az Érd (24-23), de onnantól varázsütésre megtáltosodott. Az utolsó 6 percben (!) képtelen volt betalálni a DKKA, míg Walfisch vezérletével újra ellépett a Pest megyei csapat, s tulajdonképpen magabiztos győzelmet aratott. A DKKA 6 meccsből kettőt nyert eddig, az Érd 7-ből kettőt.