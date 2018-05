A kilencedik helyen zártak, új csapat épül Gárdonyban

A női kézilabda NB I/B Nyugati csoportjának kilencedik helyén végzett a Gárdony-Pázmánd NKK csapata, miután a Pánczél Barabás irányította együttes nagyarányú vereséggel zárta a pontvadászatot Győrben.

Győri Audi ETO KC U18– Gárdony-Pázmánd NKK 35-26 (19-12)

Győr, 80 néző. Vezette: Földesi, Halász. Győr U18: Rubint, Binó (kapusok) – Imrei 3, Kiser 4, Kellermann 4, Andróczki 2, Lancz 11/4, Somogyi 3, Pap M., Molnár V. 1, Szilovics 6, Ács 1. V.edző: Róth Kálmán.

Gárdony: Fekete D., Vártok R. (kapusok) – Németh N. 3, Koncsik 1, Müller, Gyebrovszki 4, Urfi 9/3, Szabó A., Halmos 4, Hamuth 2, Piazza 2, Selenka 1, Braun. Vezetőedző: Pánczél Barabás. Hétméteresek: 3/3 illetve 3/3

Kiállítások: 10 illetve 12 perc

A Gárdony-Pázmánd NKK együttese tét nélkül lépett pályára a szezon utolsó fellépésén, hiszen a kilencedik helyről már egyik irányba sem tudott elmozdulni. A tóparti lányok nem is igazán ugrottak neki a Róth Kálmán dirigálta győri ifjaknak. A gárdonyiak inkább kiélvezték az együtt töltött utolsó perceket, hiszen ezen a találkozón kézilabdázott együtt utoljára a csapat nagy része. Pánczél Barabás így minden játékosának igyekezett lehetőséget adni. Urfi Dorottya most is a csapat legeredményesebb játékosának bizonyult, 9 gólt szerzett, s így végül a góllövőlista harmadik helyén zárt 25 meccsen dobott 161 találattal. A bajnokságot a Mosonmagyaróvár nyerte, s visszajutott az élvonalba. A Gárdony-Pázmánd NKK a 9. helyen zárt.

A Velencei-tó partján a nyáron új csapat épül, miután a vezetőedző, Pánczél Barabás mellett tíz játékos hagyja el az együttest. A tréner az utánpótlással foglalkozik a jövőben, helyét a strandkézilabda-válogatott, valamint a Tököl legutóbbi edzője, a 34 éves Pinizsi Zoltán veszi át. A játékosok közül Selenka Szilvia, Szabó Anikó, Flesszer Dóra befejezik az aktív játékot. Becséri Andrea és Koncsik Fanni is távozik. Fekete Dorina és Halmos Nikolett másik csapathoz igazol, Braun Csengére pedig igényt tart anyaegyesülete, a Dunaújvárosi KKA. Urfi Dorottya Szigetszentmiklóson folytatja, s távozik Hamuth Lili is. Bár még alakul a lista, de az érkezők oldala is igen népes.

Az irányító, NB I-es múlttal rendelkező Fundák Annamária Kispestről érkezik, a fehérvári nevelésű Hrabovszky Helga a Haladástól jön, Kolics Viktória Mohácson játszott legutóbb, a beállós – jelenleg keresztszalag-szakadás után lábadozó – exfehérvári Rideg Renáta pedig Kozármislenyben kézilabdázott. Karsai Roberta a bal átlövő posztra érkezik a Spartacusból, s a dunaújvárosi kettős igazolással szereplő Nagy Zsuzsanna is bal lövőbe érkezik. Szűcs Noémi az NB II-es Dunapent balszélsője volt eddig. A budaörsi irányító, Bertha Bianka kettős igazolással játszik majd Gárdonyban. Az ifi -csapat trénere az FKC-től átköltöző Virincsik Anasztázia lesz, míg Poór András erőnléti edzőként segíti a munkát. A klub igyekszik a strandkézilabda felé nyitni, Gárdonyban több pályát is építenének, s komoly, a bajnoki döntőbe igyekvő strandkézi csapatot is kialakítanak a Velencei-tó partján.