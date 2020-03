A kézilabdázók is várják a döntést

Az utolsó, kisvárdai mérkőzésen remekül védett, sokáig meccsben tartotta a végül 29-20-as vereséget szenvedő Alba FKC-t. A vezetőedző, Deli Rita egyedül őt dicsérte a lefújás után.

Két éve első számú kapusnak számított Fehérváron, tavaly általában Györkös Rebeka nevével kezdődött az összeállítás, az ősszel pedig a francia Armelle Attingre kapott bizalmat a kapu előtt. Az utóbbi meccseken már Mistina Kitty állt a fehérvári kapu előterében.

Kisvárdán remekül védett, jól tartotta a csapatot. Az első félidő derekán még vezettek, aztán megakadtak, végül simán kikaptak. Mi volt a gond?

– Az első félidőben minden működött abból, amit megbeszéltünk, a lányok nagyon jól védekeztek előttem, nagyon sok segítséget adtak nekem, amiket védésekre tudtam váltani. Összhangban volt a csapat. Sajnos támadásban ezt nem mindig tudtuk gólra váltani, így a félidőre a hazai csapat háromgólos előnyre tett szert. A második játékrészt nagyon rosszul kezdtük, a kisvárdaiak növelték a különbséget, és ettől kezdve futottunk az eredmény után, amit a kapkodás, eladott labdák és technikai hibák is mutattak. Próbáltunk felzárkózni, de ez sajnos nem sikerült – mondta Mistina Kitty.

Rövidesen egyértelműen első számú portás lett, tavaly Györkös védett többet. Az ősszel a francia Armelle Attingre kapott bizalmat, aztán visszaállt az évekkel ezelőtti rend. Hogyan élte meg, hogy korábban egyértelműen első számú volt, aztán hátrább szorult?

– Ez a harmadik szezonom az Alba Fehérvárban. Az első idényemben kapusposzton többen is megfordultak mellettem, Herr Orsi váratlan sérülése miatt. Orsi időleges kiesésével nagyobb teher nehezedett rám, ezen időszak alatt sok segítséget és biztatást kaptam a csapattársaimtól és az edzői stáb minden tagjától. Nagyon sokat tanultam, fejlődtem a három idény alatt. A kapustársakkal mindig támogattuk és kiegészítettük egymást.

A nyáron milyen tervekkel vágtak a szezonnak? Mit várt magától és a csapattól?

– Optimista voltam, ahogy a korábbi években is. Minden bajnokságot megelőzően újult erővel kezdem az alapozást, most is keményen dolgoztunk a csapattal, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsuk. Remélem, elindulunk felfelé a tabellán.

A most futó bajnokságban sok gonddal küzdenek, november óta nem nyertek meccset, egyre lejjebb csúsznak a táblázaton. Mit vár az idény további részétől?

– Ebben a szezonban a szerencse nem igazán áll mellettünk. Több sérültünk van, valamint ketten anyai örömök elé néznek. Aminek persze nagyon örülünk, hiszen egy baba születése hatalmas boldogság, de a kiválásukkal megfogyatkozott a bevethető játékosok száma. Több fiatal játékos található a csapatban – magamat is közéjük sorolom –, akik még nem rendelkeznek nagyon sok rutinnal. De úgy gondolom, a szezon második feléhez érve kezdünk felnőni a feladathoz. A cél a bent maradás, valamint az, hogy minél jobb pozícióba kerüljünk a tabellán. A bajnokságot megnehezíti a kialakult helyzet is, hiszen a koronavírus-veszély miatt a pontvadászatot felfüggesztették, várjuk a szövetség vezetőinek döntését.

Egyelőre elmarad a győri olimpiai selejtező, ami a fehérvári kézilabdázókat nem érinti. De mit gondol, hogyan alakul az NB I.-es bajnokság?

– Egyre több fedett pályás rendezvényt törölnek, bajnokságokat állítanak meg, valamint szabadtéri eseményt függesztenek fel, napról napra. A csapat a helyzetre való tekintettel nem edz együtt. Egyénre szabott programot kaptunk, amit el kell végeznünk, hogy edzésben maradjunk, amíg megszületik a döntés a bajnokságot illetően.