A kezdeti vereségeket zsinórban követik a sikerek

A MÁV Előre-BERICAP női röplabdacsapata az edzőváltás utáni némi bizonytalankodást követően az új szakvezető, Farkas Mihály irányításával elkapta a fonalat, és egyre jobban teljesít.

Nehezen indult, két vereséggel nyitottak, de szép lassan pozitív lett a mérleg az utolsó három összecsapás megnyerésével. Hogyan látja az eltelt időszakot?

– Január 2-án kezdtem dolgozni a csapattal, és 11-én már a liga egyik legerősebb csapatával, a DVTK-val találkoztunk. Méghozzá úgy, hogy a Budaörs elvitt négy játékosunkat, akik közül hárman a kezdő hatos tagjai voltak. Két kezdő centert, illetve a négyes ütőt, a legnagyobb problémám pedig az volt, hogy csak egy „fél” centerem volt, a 15 esztendős Kovács Lilianna. Nem volt egyszerűen esélyünk, és ugyanez a probléma fennállt, amikor a TF-fel játszottunk. Ráadásul a DVTK ellen még Ivone Martinez is hiányzott, mert ő akkor a mexikói válogatottban olimpiai selejtezőn vett részt, úgyhogy nagyon csonka csapattal tudtunk kiállni. Ettől függetlenül helytálltak a lányok, a TF-fel szorosabb meccset játszottunk, de ott sem volt meg a másik centerünk, és ezt ki is használta ellenfelünk. A következő hétre megérkezett Shaun Elisabeth Crespi, aki 189 cm magas. Az amerikai lánnyal sokat kellett dolgoznom, mert nem volt a legjobb edzettségi állapotban, és egyéb hiányosságai is voltak. Az­óta szépen beépült a csapatba, egyre jobb formába lendül, és a Palota ellen már azért centerjátékban és védekezésben is tudtunk jól összpontosítani, mert volt centerben blokkunk. A Budaörs ellen igazi presztízs­meccset játszottunk, Crespi is láthatóan beilleszkedett. A mögötte való védekezés kezd összeállni, egyre több figurát gyakorolunk, és ezekből is tudunk gyorsan játszani és eddig úgy tűnik, hogy ez egyáltalán nem ízlik az ellenfeleknek.

Két mérkőzés vár még a csapatra ebben a hónapban: jön a hétvégén a sereghajtó Debrecen elleni találkozó, majd ismét Miskolcon a DVTK. Mit lehet ezekből kihozni?

– A Debrecen január végén egy brazil és egy román légióssal erősített, mindjárt el is vettek egy szettet a listavezető Balatonfüredtől. Elemzem a legutolsó meccsük videóját, és egy olyan taktikát szeretnék kidolgozni ellenük, ami a legjobb lesz, és bízom benne, hogy ezen a mérkőzésen megint győzelemmel zárunk. Végre a Diósgyőrrel egy olyan mérkőzést fogunk játszani, amelyen nem lesz egyértelmű a fölényük, mert már mi is tudunk centerben akár védekezni akár támadni is. Kíváncsi leszek mire megyünk, nyilván ennek a találkozónak is az esélyese a DVTK, de mindent meg fogunk azért tenni, hogy a dolgukat megnehezítsük.

A csapat jelenleg a 3. helyen áll, tartható a minimális egypontos előny a TFSE-vel szemben?

– Ez a TF ellen fog eldőlni, szerencsére itthon fogunk játszani velük. Ott bármilyen arányú győzelem azt jelentené, hogy megszereztük a harmadik helyet az utolsó fordulók előtt. Ezt követően lesz még egy kör oda-vissza, 10 mérkőzést fogunk játszani, de nagyon szeretnénk megtartani. Nem lesz könnyű, mert van két junior válogatott játékosunk, Kiss Anna és Berkó Vivien, akik március közepén elhagyják a csapatot, és csak a mérkőzésekre engedik el őket a válogatottól. Nélkülük kell az edzéseket megoldani másfél hónapon keresztül.

Mennyiben játszik más játékot a csapat, mint korábban?

– Teljesen mást játszunk, más a sánctaktikánk, más a mögötte levő védekezéstaktikánk, támadásban gyorsabban játszunk. Egyáltalán nem volt az előzőekben beépítve figura sem nyitásfogadáskor, illetve visszatámadáskor, most ezzel élünk, és sok ellenfelet megleptünk már.