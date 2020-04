A karanténban is mindennap mozogni

Nehéz időszak köszöntött ránk. A hívatlanul érkező koronavírus világméretű elterjedése felborította eddigi életünket, hirtelen időmillio­mosok lettünk.

Most többet mozoghatnánk, de csökkentek a lehetőségek: szünetel a versenysport, elmaradnak a tömegsportrendezvények, leállt az iskolai sport­élet. A lakásunk lett a mozgás színtere, ehhez kell igazodni. Az otthoni bezártság azonban nem jelenti azt, hogy teljesen le kell mondani a mozgásról, csak akarat és leleményesség kérdése a rendszeres testedzés. Azok, akik most nem mehetnek edzőterembe, számukra így is megoldható a mozgás: a kedvező eredmények eléréséhez napi 3–8 kilométer séta ajánlott.

Akik kertes családi házban laknak, kedvezőbb körülmények között végezhetik napi edzéseiket, mint a lakótelepen élők. A kert nemcsak megnöveli a mozgásteret, de a szabadtéren végzett gyakorlás érdekesebb és változatosabb is a szobatornánál. A járvány miatt otthonukba kényszerített emberek számára szinte kötelező a mindennapi mozgás. A sok üléssel járó tanulás, tévézés, internetezés vagy az otthoni ülőmunka kevés mozgással jár, az izmokat, ízületeket „munkára” kell fogni. Az izmokat azért, hogy erősödjenek, az ízületeket pedig védeni kell a beszűküléstől. Nagyon sok gyakorlat közül lehet válogatni. A kicsik mozgatása amilyen hálás feladat, annyira megterhelő a szülők részére. Őket nem kell nógatni, mozognak ők kérés nélkül is, de állandó felügyeletet és segítséget igényelnek.

Az iskoláskorúaknak a hiányzó testnevelésórákat kell otthon pótolni, náluk már sokkal nagyobb szerepe van a motivációnak. A lustábbak örülnek, hogy nincs kötelező feladat, a többség azonban azért igényli a mozgást. A diá­kok a testnevelésórákon ismert feladatokat végezhetik, emellett a fiúk erősítő, a lányok karcsúsító gyakorlatokkal varázsolhatják formássá alakjukat. Az idősebbek könnyű és egyszerű mozgásokkal tarthatják szinten fittségüket. Amennyiben a bezártságban valaki más, érdekesebb gyakorlatokkal szeretné kiegészíteni mozgásigényét, az interneten sok hasznos tanácsot kaphat, a YouTube számos mozgásformát, edzésmódszert és játékot kínál, célszerű felkeresni. A „Maradj otthon!” felhívást komolyan kell venni, be kell tartani, de a bezártság okozta rossz közérzet javítható a rendszeres mozgással. Érdemes kipróbálni.