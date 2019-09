A kaposváriak ziccert rontottak, majd azonnal kaptak két gólt

Az újonc kaposvári futballisták látogattak szombat este a Váli-völgybe. A vendégek a mezőnyben nem futballoztak rosszul, ám gólt nem tudtak lőni. A hazaiak kettőt, ezzel megnyertek az összecsapást.

A hazaiak kezdtek bátrabban, Knezevic fejelt fölé, majd Gyurcsó szögletét mentették az érkező Vaneceket megelőzve. A felcsútiak gyors szélsőiket dobták játékba, jöttek is a beadások folyamatosan, ám a társak rendre késtek a második hullámban, illetve Pogacsics kapus lépett ki jó ütemben. Hiába a hazai mezőnyfölény, gólt egyik fél sem szerzett az első félidőben, fordulás után ordító helyzetet hibázott a vendég, Csiki pontosa beadását Beliczky az üres kapu mellé lőtte. Ez azonnal megbosszulta magát, ráadásul kétszer is, előbb Sós Bence baloldali, egy perccel később Gyurcsó jobboldali beadását pofozta a hálóba. Ezzel el is dőltek a nyitott kérdések, a PAFC megérdemelt, kétgólos sikert aratott a két hete Debrecenben győztes Kaposvár felett.

Puskás Akadémia FC–Kaposvári Rákóczi FC 2–0 (0–0)

Pancho Aréna, 1100 néző, vezette: Farkas Á. (Varga Zs., Márkus T.)

PAFC: Hegedüs L. – Szolnoki (Spandler, 46.), Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. – Van Nieff – Urblík, Knezevic (Vlasko, 81.), Sós B. – Vanecek, Gyurcsó (Kiss T., 75.).

Kaposvár: Pogacsics – Fodor M., Hegedűs D., Nagy J. (Nagy K., 56.), Vachtler – Csiki (Borbély, 79.), Nagy T., Szakály, Nagy R. (Poplatnik, 51.) – Ádám, Beliczky

Gólszerző: David Vanecek (47., 48.)

Sárga lap: Szolnoki (6.), ill. Vachtler (45.), Fodor M. (72.), Nagy T. (89.)

Vezető képünk illusztráció!