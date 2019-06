A jövő sztárjai lesznek Székesfehérváron

A városházán fogadták a jövő évi egyetemi amerikaifutball-világbajnokságot szervező egyesület képviselőit.

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) égisze alatt rendezett 2020-as tornáról azt már biztosan lehet tudni, hogy igen nívós lesz: az ország egyetlen szabvány méretű amerikaifutball-pályáján, a fehérvári First Fielden ugyanis Mexikó és Japán mellett az Egyesült Államok is jelezte részvételi szándékát. Maga az esemény 2020. május 4-én kezdődik és 14-ig tart majd, ám addig még sok teendő vár mind a nemzetközi szövetségre, mind a házigazda Koronázóvárosra.

– Két évvel ezelőtt is egyértelmű volt a számunkra, hogy pályázni szeretnénk a vb rendezési jogára.

Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az akkor leadott pályázati anyagunkban foglaltak óta is sokat fejlődött a fehérvári létesítményünk, amelyen a következő időszakban is szakemberek dolgoznak majd, ugyanis további 800 fedett ülőhellyel kívánjuk bővíteni a már most 2500 székes First Fieldet – mondta Dr. Cser-Palkovics András polgármester a városházán tartott találkozó során. Magán a pályán kívül olyan infrastrukturális elemeket is megtekint itt-tartózkodásuk során a svájci Julien Carrel és a japán Shigeyuki Watanabe a FISU képviseletében, mint az öltözők, vagy éppen a játékosoknak otthont adó szállodák. Ezenkívül a honi szervezőbizottsággal is egyeztetnek később az európai szinten is rangos esemény lebonyolításának részleteiről.

A visszaszámlálás tehát elkezdődött, kevesebb mint egy év múlva városunkba látogatnak a világ legtehetségesebb egyetemista korú amerikaifutballistái – akik a Fehérvár Enthroners eddigi hazai nézőszámait elnézve aligha kényszerülnek majd arra, hogy üres lelátók előtt küzdjenek egymással a győzelemért.