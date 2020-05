A jó erőkből álló Mezőkövesd otthonában kezdi az MK-elődöntőt a Vidi

Majdnem két és fél hónapos szünet után újra beindul a tétmérkőzések sora a magyar labdarúgásban. 18 órakor a Mezőkövesd Zsóry FC vendége a Mol Fehérvár FC lesz.

Most minden kiderül. Hogy hogyan lehet egy nem várt szezonközi felkészülés után formába lendülni, hogy kire miként hatott a járványhelyzet miatti „semmittevés”, pardon, egyéni edzéssorozat, hogy ki a harcosabb, ki szokott vissza inkább a labda érintéséhez, s kit zavar jobban, hogy az eddig megszokott tömegnek nem nevezhető nézősereg helyett egy árva lélek nem lesz majd a lelátókon…

Egy biztos, aki nyer a matyóföldi randevún, nagyon közel kerül a magyar kupa fináléjához. A Mezőkövesd és a Vidi is egységes csapat benyomását kelti, a kövesdiek három felkészülési mérkőzésükön egyszer sem kaptak ki: a Honvéddal és a Fradival döntetlent játszottak, majd a Ferencvárossal megismételt találkozón 1-0-ra nyertek. A Mol Fehérvár FC azonban mindkét összecsapását megnyerte, a ZTE-t 1-0-ra, a Budafokot 2-1-re győzte le.

– Hosszú volt ez a kihagyás az összes csapat számára, nemcsak nekünk, a Mezőkövesdnek is. A Kövesd nagyon jól szerepelt az elmúlt időszakban, mindenképpen nagyon nehéz mérkőzésre számítok ellenük – fogalmazott a Mol Fehérvár FC most már teljes értékű védője, Fiola Attila. – Nem lesz könnyű dolgunk az odavágón sem, mindenkinek száz százalékot kell nyújtania ahhoz, hogy meglegyen a továbbjutás. Elengedhetetlen, hogy gólt, gólokat rúgjunk, sőt, továbbmegyek, jó lenne győzelemmel zárni az első meccset. Persze a döntetlen sem lenne ­rossz számunkra, de muszáj lesz gólt szereznünk. Becsülettel elvégeztük a munkát a felkészülés során, még ha nem is százszázalékos állapotban van mindenki, a meccseken elő lehet majd hozni a formát. Egyértelmű célunk, hogy a kupadöntőbe jussunk.

A csapatkapitány, az idény végén visszavonuló Juhász Roland élete érdekesen alakult, hiszen a szezon hirtelen leállásával az is felmerült, hogy búcsúmeccs nélkül fejezi be pályafutását.

– Nagyon örülök, hogy esélyem lesz arra, hogy a futballpályán fejezzem be a karrieremet. Szombat este egy nagyon jó csapat otthonában lépünk pályára a kupaelődöntő első mérkőzésén. Úgy gondolom, a lehetséges három csapat közül a legnehezebb ellenféllel mérkőzünk meg a döntőbe jutásért. Mindent megteszünk azért, hogy ismét bejussunk a magyar kupa döntőjébe, és újra hazahozzuk Székesfehérvárra a kupát! Számomra azért is lenne ez különösen fontos, mert boldog lennék, ha valamilyen címet nyerve vonulhatnék vissza az idény végén a profi futballtól.

Juhász akár duplázhat is utolsó idényében.

– Jelen állás szerint akár még a bajnoki cím megszerzésére is van esélyünk a magyar kupa mellett. Első körben azonban most csak a kupára koncentrálunk, hiszen az első feladatunk a következő napokban az lesz, hogy kiharcoljuk a döntőbe jutást. Addig a Ferencváros is bepótolja az elmaradt meccseit, szóval amikor ismét bajnokin lépünk majd pályára, már pontosan látni fogjuk, mekkora is a ledolgozandó hátrányunk. Bízom a csapatban, mindenki készen áll és ki van éhezve a futballra. Szerencsére semmilyen sérülés nem nehezíti a dolgomat, úgyhogy biztos, hogy a maximumot tudom kiadni magamból az utolsó egy hónapomban. Reálisan látom a helyzetemet, ez az időszak már nem arról kell, hogy szóljon, hogy az összes meccsen 90 percet játsszak. Ettől függetlenül bízom benne, hogy segíteni tudok még a csapatnak, és sikeres hetek várnak ránk.

A Mezőkövesd a Hévíz, a Sényő, az ETO FC Győr és a Kaposvár csapatát búcsúztatta az elődöntőig, a címvédő Vidi sorrendben az Egert, a Tiszaújvárost, a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát és az Újpestet ejtette ki a magyar kupa 2019–20-as kiírásában.

– Nem kellett részletezni a párharc fontosságát az öltözőben, hiszen egy kupaelődöntőről beszélünk. Teljesen más egy ilyen oda-vissza vágós sorozatban meccselni, mint egy bajnokin, a Mezőkövesd egy jó együttes, minőségi, erős játékosok alkotják a keretet – vélekedett Joan Carrillo, a Mol Fehérvár FC vezetőedzője. – Harcolnunk kell, meg kell mutatni, hogy milyen karakteres csapat vagyunk, és könnyen lehet, hogy majd meg kell szenvedni a továbbjutásért, de az nem kérdés, hogy az a célunk, hogy ott legyünk a döntőben.

A két mérkőző csapattal kapcsolatos hír, hogy könnyen lehet, Berecz Zsombor, a Vidi Kövesden kölcsönben szereplő játékosa végleg a matyóföldiekhez szerződik.