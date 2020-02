A Jégmadár Műkorcsolya Egyesült fiatalja, Hartdégen Lili meghívást kapott a Héraklész B válogatottba

A fehérváriak 11 esztendős tehetsége, Hartdégen Lili jól szerepelt közelmúltban az országos bajnokságon a Vasas Jégcentrumban, a Basic Novice kategóriában a 6. helyen végzett. Klubtársa, Czakó Luca pedig ugyanebben a versenyszámban 7. helyezést ért el. Előbbi a Héraklész B válogatottság feltételeit teljesítette, a viadal után érkezett is az értesítés a fehérvári egyesülethez a hazai szövetség műkorcsolya ágazati sportigazgatójától, Vardanjan Gurgentől, hogy Lili meghívást kapott a korosztályos válogatott keret gyakorlására.

– Évek óta vártunk az újabb lehetőségre, nagy öröm, hogy Hartdégen Lili szóhoz juthat a legjobbak között, a hírek szerint április végén, május elején lesz a gyakorlás a fővárosban – mondja a koronázóvárosi korisok vezetőedzője, Oros Hajnalka. – Lilivel 2018 augusztusa óta dolgozom együtt, minden szezon elején kitűzök egy célt, amit szeretnék megvalósítani a tanítványaimmal.

Az első közös idényünkben a cél az összes dupla ugrás magabiztos tudása volt, ezt Lili sikeresen teljesítette is. A 2019–20-as szezont már úgy kezdtük, hogy az idei évben számára a legfőbb feladat a korosztályos válogatottság lesz, ezt is megoldotta. A Héraklész B válogatottba bekerülni komoly kihívást jelent, vidéki versenyzőként, kevesebb lehetőséggel ez óriási teljesítmény. Lili rendkívül szorgalmas, alázatos korcsolyázó, ha kérek tőle valamit, azt mindig próbálja 100 százalékkal teljesíteni. Ha ilyen elszánt lesz az elkövetkezendő években is, remek sikereket érhet el.