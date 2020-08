A jégkorongon túli életre is felkészült Stipsicz Bence

SZÉKESFEHÉRVÁR Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettudományi Karát is meghódította a Hydro Fehérvár AV19, miután Stipsicz Bence, az együttes 23 esztendős hátvédje – bár postai úton – megkapta biológia szakos BSC-diplomáját.

Az első szó természetesen a gratulációé, hogyan élte meg ezt az elmúlt három, embert próbáló évet?

– Nagyon jól be kellett osztani az időmet, de szerencsére minden tanárom támogatta az előmenetelemet, legyen szó gyakorlatok pótlásáról, vagy különleges vizsgaalkalmakról. Jó sok munka van mögöttem, hosszú volt ez a három év, de fontosnak tartottam, hogy a jégkorong mellett mindenképpen legyen valamilyen civil szakmám is, ezért választottam az egyetemet. Már kiskoromtól kezdve tudtam, hogy ez az a terület, ami érdekel, mindig is ebben voltam jó, úgyhogy nagyon örülök, hogy az alapszak elvégzése után a mesterképzésre is felvettek.

Mik azok a területek, amiben előre tudott lépni, ilyen komoly kettős terhelés mellett?

– Az agyi képességeim is fejlődtek, sokat kellett tanulni az egyetemen, de leginkább az idő kezelése volt a kulcs. Folyamatosan lépést kellett tartani a tananyaggal, még úgy is, hogy órán nem mindig tudtam jelen lenni, miközben csak könyvekből pótolni jóval nehezebb, mint bejárni az előadásokra.

Számos sikeres szezon áll még ön előtt a jégkorongban, de el tudja képzelni, hogy ezen a területen helyezkedjen majd el?

– Nem tudom, mit hoz a jövő, de az biztos, hogy ez is egy opció. Amikor abbahagyom a sportot, ebbe az irányba már biztosan el tudok majd lépni, hogy egy teljesen más közegben, szakterületen is próbáljak minél jobb lenni.

A jégcsarnokban is lázasan folyik a munka, hogy sikerültek a fizikai tesztek?

– A legelső teszteken vagyunk túl, van még egy pár hátra, de eddig minden rendben van, és a visszajelzések szerint ez mindenkire igaz, ami nagyon fontos lesz a szezon során. Ezek a tesztek azonban csak indikátorai annak, ki milyen a jégen.

FINN TÁMADÓ JÖTT

További hír a fehérvári jégkorong háza tájáról, hogy a finn első osztályú KooKoo együttesétől sikerült megszerezni a 33 esztendős Toni Kähkönent.