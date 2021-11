A Hydro Fehérvár AV19 tartalékosan is őrzi második helyét a tabellán

Az ICEHL-ben szereplő Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata nincs könnyű helyzetben, mégis pozitív hangulatban várhatja a válogatott szünetet, hiszen a gárda továbbra is a második helyen áll az osztrák központú ligában.

Ezt ne hagyja ki! Ő lehet az Anonymus által küldött videó egyik szereplője (videó)

A Volánra rájárt a rúd, hiszen az elmúlt hetekben a csapatból folyamatosan dőltek ki a kulcsjátékosok. Stipsicz Bence számára valószínűleg véget ért az idény, Hári János – Henrik Nilsson duóra is többhetes kihagyás vár, valamint Terbócs és Bartalis István is már egy jó ideje sérüléssel bajlódik. Rajtuk kívül az elmúlt héten kiesett Szabó Bence, valamint lebetegedett Kornakker Dániel is. Akár a Fehérvár első másfél sorát is alkothatnák ezek a játékosok, bármelyik együttes megérezne ennyi hiányzót. Nincs ez másképp az AV19-nél sem, de a hadra foghatók nagy küzdelmének hála a gárda tartja még mindig a második helyét a tabellán, sőt, a vasárnapi, ljubljanai siker (2-1) után egy pontra megközelítette az első helyezett szlovénokat Kevin Constantine csapata.

– Nem csoda, hogy a mérkőzés ilyen szorossá vált a végére, hiszen ha két góllal vezetsz, az ellenfél extra keményen küzd – értékelt a klub honlapjának az NHL-ben is jó néhány évet lehúzó vezetőedző. – El kell ismerni, hogy a Ljubljana remek formában van az idei szezonban, ez ma sem volt másképp, de erre számítottunk is. A csapatunk a sérülteket tekintve nehéz időszakon megy keresztül, öt-hat hiányzónk volt a legtöbb mérkőzésen, ma is tizenhét mezőnyjátékos öltözött csak be. Büszke vagyok a srácokra, mert ennek ellenére megtalálták a győzelemhez vezető utat. A játékosok keményen küzdenek és győzelmeket, valamint pontokat gyűjtenek.