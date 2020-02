A Hydro Fehérvár AV19 nem adott esélyt a Znojmónak

A rájátszás előtti utolsó hazai EBEL-mérkőzésén fogadta a HC Orli Znojmo alakulatát a Hydro-Fehérvár AV19 jégkorong csapata. A tét az életbenmaradás volt.

„Hát akkor nézzük az idei utolsó EBEL-meccsünket” –lépett kissé egykedvűen, de mégis a meccsláz fűtötte gyermeki lelkesedéssel egy kék-fehér mezbe öltözött ötvenes fiatalember az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokba. Mert ő is tudta az aréna hűvös miliőjében, hogy matematikai esélye ugyan van a Volánnak, hogy elcsípje a utolsó árván maradt playoff-helyet, de a kvalifikációt már sikerrel vevő osztrák csapatok, a Villach és a Linz minden bizonnyal honfitársaikat, az Innsbruckot segítik majd a rájátszásba. Ettől függetlenül, vagy éppen ezért a Znojmónak, és a Fehérvárnak sem volt érdektelen az egymás elleni csata. Utolsó leheletükig küzd mindkét gárda, de a csehek álltak jobban a mérkőzés előtt, playoff-pozícióban volt a Znojmo, s öt ponttal gyűjtött többet, mint a Volán.

A fehérváriak kritikus helyzete érezhető volt a közönség létszámán is, mintegy 60 százalékig telt meg a csarnok. De így is szépen szólt a „Még, még, még, még, még, ennyi nem elég” rigmus. Bár a Republic együttes szurkolók által előadott nótájára 10 percet és 50 másodpercet várni kellett. Addig is nagy nyomás alatt tartották a hazaiak a Znojmo kapuját, de Groh rendre hárított a ketrec előtt. Aztán Sarauer kavargott a kapu mögött, Erdély Csanádhoz passzolt középre, s a fehérvári csatár nem hibázott, 1-0. Másfél perccel a harmad vége előtt kettős emberelőnybe került a Volán, s a játékrész utolsó máspodpercében Andrew Yogan helyezett elegánsan a kapu jobb oldalába, 2-0.

Nagy elánnal kezdte a második periódust is a Fehérvár AV19, de a szimpla fór alatt Sarauer, Erdély és Campbell lökete is elakadt Dominik Grohban. Ahogy kiegészült a Znojmo, kiszabadult a szorításból, s Ouzasnak előbb Svoboda ziccerét kellett védenie bal korcsolyával, majd kisebb tűzijátékot oltott el kiterülős technikával a vonal előtt. A 27. percben Grohnak kellett ismét résen lennie, Erdély lépett ki ziccerben, de a visszahúzós csel utáni lövésre kivetődött a csehek kapusa. Szabó Krisztián és Svoboda ökölpárbaja után négy a négy ellen terelték a pakkot a felek, s ekkor a vendégek voltak aktívabbak, Ouzasnak kénytelen volt többször is hárítani. Négy perc volt hátra a harmadból, mikor Kaijomaa kiemelte a korongot a plexi fölött, így a Znojmo előnyben játszhatott, de McRae közeli lövését hatalmas bravúrral védte Ouzas.

A lelátó népe a szünetekben fél szemmel a többi összecsapás eredményét figyelte. Két harmad után az Innsbruck 2-2-re állt a Linz ellen. Áthúzódott egy kettős kiállítás a záró játékrészre, de kapuralövésig sem jutottak a fehérváriak, minduntalan blokkoltak a védők. A 43. percben hátvéd nélkül iramodott meg Erdély Csanád, addig-addig kanalazott a koronggal, míg nagyon becsapta Groht, s a fekvő kapus mellett kanyarintotta a pakkot a hálóba, 3-0. Kiegyenlítetté vált a játék, a Znojmo emberelőnyben sem tudott újítani. A Volán pedig robogott előre: az 55. percben Sarauer centerezésére érkezett pontosan Tim Campbell, 4-0. A Hydro Fehérvár AV19 esélye még mindig él, miután az Innsbruck hosszabbításban kapott ki. A Volán szombaton a Linz vendégeként zárja az EBEL középszakaszát, remélhetőleg sikerrel.

Hydro Fehérvár AV19–HC Orli Znojmo

4-0 (2-0, 0-0, 2-0)

Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 1700 néző.

V.: Piragic, Nikolic.

FAV19: Ouzas – Kaijomaa, T. Campbell 1, Erdély 2, Sarauer (4), Kuralt (1) – Stipsicz (1), Tikkanen, Reisz, Metsävainio, Sárpátki – Harty, Szabó D., Yogan 1(2xee), Timmins, Girard (1) – Szabó K. Vezetőedző: Antti Karhula.

Znojmo: Groh – Doherty, Burlon, Svoboda, Flick, Luciani – Boruta, Cermak, Matus, Bartos, Beranek – Sova, Miklis, Novak, Cesik, Berisha – Jonas, Gago, Oscadal, McRae, Bowles. Vezetőedző: Miroslav Frycer.

Kiállítások: 12 ill. 16 perc

Kapura lövések: 35-25