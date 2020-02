A Hydro Fehérvár AV19 kiszakította a gólzsákot

Az osztrák jégkorong-bajnokság középszakaszának 5. fordulójában sokáig emlékezetes győzelmet aratott a Hydro Fehérvár AV19.

Két személyi változás is történt a Volán keretében a pénteki, 3-1-es innsbrucki sikerrel véget érő pénteki mérkőzéshez képest, miután Szabó Dániel visszatért sérüléséből, Dylan Busenius pedig a MAC Újbuda együtteséhez szerződött.

22 másodperc telt el a sereghajtó Dornbirn elleni találkozóból, mikor Michael Ouzas első védése után indított kontrát a Fehérvár, amelynek végén Erdély Csanád tette el a pakkot Juha Järvenpää mellett, 1-0. Újabb hazai helyzetet vendég próbálkozás követett, Juhani Tamminen egy piruettel játszotta tisztára magát, centerezését Jordan Subban viszont nem tudta értékesíteni. Szemmel láthatóan nem akarta egy harmad alatt elveszíteni a találkozót a Dornbirn, Simeon Schwinger gyors egymásutánban mozgatta meg Ouzast. Egyenlítési lehetőségek után hazai találat érkezett, Scott Timmins cselezett befelé a jobb szélről, majd lőtte ki a rövid felsőt, 2-0. Egy perccel később Järvenpää bravúrja kellett, hogy Erdély centerezését Anze Kuralt ne a hálóba lője, majd a kipattanót Andrew Sarauer elől takarították el nagy nehezen a vendég hátvédek. Ami késik nem múlik alapon aztán a 11. percben megszületett a szlovén csatár gólja, gyönyörű cselekkel rázta le védőit, majd lőtt a kapuba Kuralt, 3-0. Nem sok hiányzott az első fehérvári kiállítás során, hogy Erdély Csanád egy-egy NB I-es futballistát megszégyenítő asszisztott adjon korcsolyával Sarauernek, a fehérvári támadó ziccerét viszont bravúrral védeni tudta a dornbirni hálóőr. A következő támadás során viszont már ő is tehetetlennek bizonyult a Sarauer-Erdély páros ellen, utóbbi játékos szép cselek után szerezte meg önmaga második, és csapata negyedik gólját hat perccel az első harmad vége előtt, 4-0. Macska-egér harc vette kezdetét a hatalmas kedvvel játszó fehérváriak és frusztrált ellenfelük között, ami nyomasztó hazai fölényt és néhány egészen csúnya dornbirni megmozdulást hozott a játékrész végéig.

A középső felvonás első 22 másodperce hazai gól helyett kiállítást hozott, Anze Kuraltot látták szabálytalannak a játékvezetők. Ouzas nagy védésekkel állt ellen a vendég rohamoknak, Sárpátki Tamás felszabadító passza pedig éppen megtalálta a büntetőpadról visszatérő csatárt, aki ziccerből megszerezte második találatát, 5-0. Tim Campbell kékvonali bombája a kapu karimáján csattant, majd Willian Rapuzzi szép egyéni villanás után került helyzetbe – Gartner lövése pedig fültövön találta a 24. születésnapját ünneplő Szabó Krisztiánt. Egy gyors kontra során létszámfölényben indulhattak a vendégek, Stefan Häussle pedig megszerezte csapata becsületgólját, 5-1. Kalle Kaijomaa kiállítása során további lövések érkeztek Ouzas kapujára, majd kis híján Erdély szerezte meg második hátrányos gólját: egyedül vihette a pakkot Järvenpää ellen, meg is húzta a cselt, a finn hálóőr viszont nem engedte át a játékszert a gólvonalon – néhány lelkes szurkoló pedig már bedobta sapkáját a magyar támadó mesterhármasát ünnepelve. Helyette Andrew Yogan találatára ugrott fel a Raktár utca közönsége, emberelőnyben pofozott be egy kipattanót a 34. percben, 6-1. Kisgömböc módjára akart többet és többet a Volán, Mihály Ákos 36. percben szerzett találata pedig már a hetedik volt a sorban, 7-1. A játékrész legvége kevésbé szólt a jégkorongról, Mathias Bau Hansen öt perc plusz végleges fegyelmit érdemlő módon ütközte lesz Campbellt – amiért aztán meg is kapta a magáét Girardtól. Campbell is megbosszulta a sérelmére elkövetett szabálytalanságot, Yogan passza után bombázott a kapuba, 8-1.

Nem egy komoly helyzetet már „ellazáztak” a hazaiak a záró harmadban, az 51. percben Felix Girard viszont már bekanalazta a pakkot a szünetben becserélt Matthias Tschrepitsch kapujába, 9-1. Fölényes sikerrel fordult tehát a Volán a középszakasz második körére, ami kedden éppen Dornbirnban indul útjára.