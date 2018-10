A hosszabbításban kapott ki a Fehérvár AV19 a Linztől

Az Erste Bank Eishockey Liga hetedik fordulójában a tabellaszomszéd Black Wings Linz alakulatát próbálta lerázni magáról a méretes zakó után javítani igyekvő Fehérvár AV19 jégkorong csapata.

Nem lehetett könnyű az élet a Raktár utcában az elmúlt napokban, hiszen nem mostanában szaladt akkora pofonba a Fehérvár AV19, mint amekkorát Salzburgban kapott. Csak reménykedhetett a Volánért szorító lelátókoptató, hogy a Mozart városában elszenvedett 9-0-s vereség nem hagyott mély nyomokat. Illetve mégis: okult belőle az idényt egyébként jól kezdő társaság.

Az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok péntek esti fellépője közel azonos mérleggel bírt a forduló előtt, mint a Fehérvár, a tabellán csupán egy pont választotta el a két gárdát. Ezt a különbséget szerették volna felhizlalni a hazaiak, azonban most sem rohamozhatott teljes csapattal a Volán, mert a már múlt héten is sérült Kóger, valamint Meland mellett kidőlt a sorból Johnathan Harty, Szabó Bence és Anze Kuralt is. Azonban megkezdhette végre a szezont a fehérváriak nagy visszatérője, az eddig sérüléssel bajlódó Andrew Sarauer.

Az első lövést Phillips eresztette meg, Hári visszapasszát lőtte el, Kickert azonban magához ölelte a korongot. A 3. percben gyorsan felidézhette a kapus, milyen az, mikor énekelve rugdos a Volán-tábor: Reisz Áron tálalt a bal oldalra, Timotej Sille pedig nagy lendülettel tört a kapu elé, s magabiztosan helyezett a bal sarokba, első fehérvári góljával juttatva előnyhöz a hazaiakat, 1-0. Alig telt el három perc, s a semmiből egyenlített a Linz. Az elalvó védelem között a fekete szárnyúak gólfelelőse, Corey Locke emelt a hálóba, 1-1. Nagy esélyt kapott a Linz, hogy fordítson, hiszen egy fehérvári kiállítás nyomán két percen át beszorította a kék-fehéreket, de Erdélyék hősiesen védekeztek. Hogy aztán rögtön csapást mérjenek az osztrákokra. Már teljes létszámban voltak a csapatok a 11. percben, mikor Sárpátki passzolt a középen érkező Arttu Luttinenhez, aki – miután első kísérlete elakadt – féltérden csúszva pattintott a hálóba, 2-1. A kifacsart helyzet után egy kapushiba is kellett, hogy már kettő legyen a hazaiak fórja. A 15. percben Hári János húzott egy ártatlan korongot a kapu felé, Kickert ki akarta paskolni oldalra, de bárdja végével olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a pakk a hálóban pihent meg, 3-1. A gól után a Linz kapust cserélt, Ouzas érkezett a ketrec elé.

Nem indult jól a középső periódus, másfél perc után felzárkózott a Linz: Schofield passza után Daniel Woger mozdította ki Carruthot, majd fonákkal helyezett a kapuba, 3-2. S a rémálomnak nem volt vége. A 25. minutumban Brian Lebler megtalálta azt a néhánx centis rést a vas és Carruth között, ahol be tudta lőni éles szögből a korongot, 3-3. Könnyedén egyenlített a Linz, így Järvenpää-mester időt kért. A fehérváriak ezután kettős emberelőnyből sem tudtak betalálni az idén hátrányban még hibátlan Linznek, azonban 4 a 4 ellen már eredményesek voltak, Caruso góljával vezetett ismét a Volán, 4-3.

A záró periódusban is lendületben maradt a Fehérvár, de Umisevic találta el a hazai kapuvasat. A Linz újabb emberhátrányt védekezett ki. majd az exfehérvári Brocklehorst alakította egállá az állást 12 és fél perccel a vége előtt, 4-4. Újra felpörgött a FAV19, s a hatodik fórját már gólra váltotta. Az 53. percben Zack Phillips avatta fel a Linzet, idén először kapitulált hátrányban az acélvárosi egylet, 5-4. Az utolsó két percre levitte kapusát a Linz, s kihasználta a létszámfölényt: Hickmott bombázott a kapuba, 5-5. A hosszabbításban csak a Linz támadt, s 62.40-nél DaSilva talált a hazai ketrecbe az elmélázó védők között, 5-6. A Fehérvár AV19 vasárnap 17.30-kor a Znojmót fogadja.

JEGYZŐKÖNYV Fehérvár AV19– EHC Liwest BW Linz 5-6 (3-1, 1-2, 1-2) hu.

Székesfehérvár, 3300 néző. Vezette: Siegel, Nikolic Fehérvár: Carruth – Caruso 1, Szabó D., Szabó K., Hári 1, Phillips 1(ee) (1) – Glenn, Láday, Luttinen 1, Koskiranta (1), Sárpátki (1) – Stipsicz, Tikkanen, Erdély, Sarauer (1), Sofron – Sille 1, Reisz (1), Szita. Vezetőedző: Hannu Järvenpää Linz: Kickert (Ouzas) – Kapstad, Rutkowski, Lebler 1, Locke 1, Umicevic – Brocklehurst 1, D’Aversa, Hickmott 1, Kearns, DaSilva 1 – Altmann, Matzka, Kristler, Schofield (1), D. Woger 1 – Ober, Kragl, Leiler, Brucker, Gaffal. Vezetőedző: Troy Ward

Kiállítások: 8 ill. 12 perc