A Horváth fivérek által dirigált csapatok mérkőzésének kimenetele megjósolhatatlan

A 9. fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2021. október 16., szombat, 14.30

Bodajk SE (4.) – Móri SE (3.)

Takács Viktor, a Bodajk SE vezetőedzője: – Az Ercsi sokkal jobb csapat annál a helyezésnél, mint amit most elfoglal a tabellán. Olyan mérkőzést játszottunk velük, hogy cirka három szívinfarktust hordtam ki lábon… A végén akármelyik csapat megnyerhette volna a találkozót, ugyan több helyzetet alakítottunk ki, és az utolsó utáni pillanatban sikerült felülkerekednünk. Értékes három pontot szereztünk! A tabella jelenleg nagyon jól néz ki, és ez alapján rangadó lesz a Mór elleni mérkőzésünk, de szerintem egy kicsit Dávid és Góliát harca lesz ez. Ettől függetlenül azonban az igazi sportember pontosan az ilyen összecsapásokat szereti, és az ilyen mérkőzések miatt érdemes focizni. Mindenképpen nyerni szeretnénk, bár Kővári Balázs játéka még mindig kérdéses, mert a korábbi sérülése kiújult. Jelen állás szerint úgy néz ki, hogy őt kivéve teljes lesz a keretünk.

Sárosd (8.) – Lajoskomáromi SE (12.)

Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője: – Sárbogárdon lett volna sanszunk a pontszerzésre, de valahogy nem úgy alakultak az események. Rúgtunk egy kapufát, de teljesen egyértelműnek tűnt, mintha a bogárdiak jobban akarták volna a győzelmet, és ezáltal sikerült is nekik ezt megszerezni. Amennyiben a csapatokat nézem, közel azonos tudásúak voltak, de az akarat náluk dominált, és ez a különbség ki is jött a végére. Egyáltalán nem mondhatjuk ki azt, hogy kötelező győzelem vár ránk a Lajoskomárom ellen. Minden csapat ellen úgy futunk ki a pályára, hogy nyerni akarunk, de a tabellán is látszik, egyelőre nem emelkedik ki egyik csapat sem jelentősen a mezőnyből. Mindenkinek vannak már hibái mindenki ellen. Megpróbálunk győzni, azt be kell látnunk, hogy a jelenlegi helyzetünkben minden egyes pontnak örülni kell. Hazai pályán csakis a győzelem elfogadható, de nem szabad kijelenteni semmi olyat, hogy biztosan nyerünk, ugyanis a négy vereségünknél is volt legalább kettő olyan meccs, amit meg kellett volna nyernünk. Meg is lehetett volna nyerni, de az egyéni hibákkal nem tudtunk mit kezdeni. Sérültünk van bőven, Vida Tamás térdét, úgy néz ki, hogy műteni kell, Rauf Dávid megsérült a kupameccsen, még nem számíthatok rá, és Takács Márió is még lábadozik.

2021. október 16., szombat, 15.30

Tóvill Kápolnásnyék (9.) – Sárbogárd SE (2.)

Höltzl Richárd, a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: – A Tordas elleni mérkőzés előtt közöltem a játékosokkal, hogy a bajnokságban hátul lévő csapatok kivétel nélkül ott vannak a veszélyzónában. Ugyanis, ha ránézünk az NB III. Nyugati csoportjára, akkor azt láthatjuk, hogy nem túlságosan kecsegtető a Fejér megyei csapatok helyzete. Amennyiben visszaesik a megyei I. osztályba egy, vagy két csapat, és a megye kettőből is lesz feljutó, nem hinném azt, hogy ne lenne kieső. Ennek tudatában lépett a társaság a pályára, és ha nem is játékban, de akaratban mindenképpen felülmúltuk a Tordast. A Sárbogárd ellen nem lesz könnyű, de mi olyan csapat vagyunk, amely bárkit megverhet, és egészen biztos, hogy nem fogjuk könnyen adni a bőrünket. Bízom abban, hogy meg tudjuk lepni a kiegyensúlyozottan szereplő Sárbogárdot. Krajnc Balázsra sajnos nem tudok számítani a hétvégén egyéb elfoglaltsága miatt.

2021. október 17., vasárnap, 14.30

Mányi TK (5.) – Kisláng (14.)

Varga Mihály, a Mányi TK elnöke: – Lajoskomáromban kiegyensúlyozott mérkőzést játszottunk, csak nem jöttek be a távoli lövéseink. Nagyon jól védett a hazai kapus, Barabás József volt a mezőny legjobbja. Alapjába véve viszont, hogy így alakult a mérkőzés komoly szerencsénk volt, de tettünk érte, bár a végén egy kicsit azért Fortuna fogta a kezünket. A csapat tartását bizonyítja, hogy meg tudtuk fordítani a találkozót egygólos hátrányból. Ezt én nagy fegyverténynek tartom ettől a fiatal társaságtól. Tisztelem a Kislángot, mert látom, hogy milyen munkát végeznek, és helyi játékosokkal évek óta stabilak ebben a bajnokságban. Nehéz mérkőzésre számítok, egymással szemben sötét lovak vagyunk, még nem tudni azt, hogy mi kerekedhet ki ebből. Természetesen megpróbálunk győzni, mert akkor ott maradhatunk az élbolyban. Lesz néhány változás, Lajoskomáromban Dombai Dávidot kellett lecserélni, és van egy-két betegünk is.

Enying (11.) – Ercsi Kinizsi SE (13.)

Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője: – Kislángról egy ponttal térhettünk haza, de mégsem voltunk elégedettek, hiszen nagyrészt domináltunk és sokáig vezettünk. Most az Ercsi látogat hozzánk, a tabella utolsó előtti helyén tanyáznak, és emiatt talán itthon mindenki egy kicsit még többet vár ettől a kilencven perctől. Persze, nagyon meg lennék lepve, ha egy megilletődött, visszafogott vendégcsapatot látnék vasárnap a pályánkon. Biztos vagyok benne, ők is ellenünk akarnak bizonyítani, és egy itt megszerzett győzelemmel szeretnének kicsit felzárkózni a középmezőnyhöz, ugyanúgy, ahogy mi is. Nagyon jó mérkőzésre számítok, csak egy jó játékkal kiharcolt győzelemmel lennék igazán elégedett.

Martonvásár SK (6.) – Tordas R-Kord (10.)

Horváth László, a Martonvásár SK vezetőedzője: – Az Ikarus ellen talán többet tettünk a győzelemért, és megérdemelten nyertünk. Vasárnap, ahogy máskor is minden egyes mérkőzésnél, győzelmet várok. Két azonos képességű csapat találkozik, a testvérem ellen még emlékezetem szerint nem meccseltem, kispályán talán, de tétmérkőzésen még nem. Ez is ugyanolyan lesz, mint a többi mérkőzés. Néhány évvel ezelőtt még talán lett volna ennek jelentősége, most már azért felnőttünk, és tudunk viselkedni… Hazai pályán illene a három pontot bezsebelni. Annyira nem érzem a feszültséget, mert nem vagyok tősgyökeres martoni, de emlékszem még arra, amikor Százhalombatta és az Érd játszott hasonló szomszédvári rangadót, valószínű, ilyen lesz ez az összecsapás is. Folyamatosan sújt bennünket a sors, Horváth Benett biztos, hogy nem játszik, ő a Sárosd ellen porcsérülést szenvedett. Neuvert Álmos agyrázkódása után kezd lassan rendbe jönni, de Waller Edward sem egészséges, valamint Juhász Bence elkapott egy vírust, és több mint másfél hete nem tud jönni edzésre, lázas.

Főnix FC (1.) – Ikarus-Maroshegy (7.)

Pavlik József, a Főnix FC vezetőedzője: – Igazságos eredmény született Móron, mindkét csapat megérdemelte az egy pontot. Abszolút elégedett vagyok, örülök annak, hogy nem veszítettük el a mérkőzést. A fehérvári rangadó mindig egy más mérkőzés, ráadásul az Ikarus képes nyerni idegenben is, mint azt sokszor bizonyította, és nagyon nehéz lesz őket feltörni. Bognár Imre visszaesett a sérülésébe, hosszabb időre kiesett, és ugyanez vonatkozik Knausz Tamásra is.