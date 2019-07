A hétvégén két aranyat szerző Takács Boglárka a pszichében hisz

5 bajnoki címével és és két ezüstérmével a 124. Felnőtt Atlétikai Magyar Bajnokság eddigi szakaszában a mezőny legeredményesebb egyesületének bizonyult az ARAK. Holott elsősorban utánpótlás akadémiaként működik a fehérvári műhely.

Szabó Dániel címvédőként rendkívül szoros befutó végén, egyetlen századdal előzte meg a mezőnyt 100 méteren, s lett újra magyar bajnok. Az immár junior Eb-ezüstérmes Mátó Sára magabiztosan nyerte a 400 méteres gátfutás döntőjét, míg Siskó Zsófia idén sem talált legyőzőre a rúdugrók között. Siskó 400 centije elég volt az aranyhoz. Szabó Dani hét századdal maradt le a 200 méteres síkfutás döntőjében, Varga Tamás sprinterének nevéhez fűződik az egyik arakos ezüst, míg a másikat a 4×100-as női váltó hozta. Mátó Sára, Zsiga Mónika és Endrész Klaudia mellett tagja volt az ob-második stafétának Takács Boglárka is. A 17 éves móri lány kiemelkedett az ob mezőnyéből, hiszen 100 méteren és 200-on is aranyérmes lett. Ráadásul mindkét távon új egyéni csúccsal.

Még szombaton, 100 méteren 11,56 mp-et repesztett a svédországi junior Eb-n nyolcadikként zárt, most azonban első felnőtt aranyát szerző atléta, egy századdal maradt el a korosztályos országos csúcstól.

– Nagyon örültem, hogy így sikerült az ob. Meglepett, mert nem igazán vártam, hogy a szezon végén sikerül gyorsulnom – ecsetelte a hangszálgyulladással küszködő, rekedtes hangon beszélő Takács Bogi. – Azért bíztam abban, hogy benne van a jó eredmény a lábamban 100-on és 200-on is. Az Eb-n is szerettem volna egyéni csúcsot futni. Ott nem jött össze. Viszont egy héttel később kijöttek ezek az eredmények, annak ellenére, hogy csütörtökön lebetegedtem, s kérdéses volt, hogy elindulok-e az ob-n. Összeszedtem magam, nem volt lázam, így futhattam. Elégedett vagyok és boldog.

Takács Bogi egy héttel korábban, az U20-as Eb 100-as döntőjében ezzel az idővel dobogóra állhatott volna, a bronz-

érmes 11,60-nál ért célba…

– Nem a formaidőzítéssel volt baj Svédországban. Egyszerűen fejben nem voltam „egész” a döntőben. Nem tudtam kizárni a külvilágot, s a félelem győzött bennem akkor. Zavart, hogy idősebbekkel kellett futnom, akik sokkal jobb idővel rendelkeztek. Nem volt olyan önbizalmam, nem volt meg bennem az a magabiztosság, ami korábban jellemző volt rám az ifi Eb-n, vagy az EYOF-on. Görcsössé vált a mozgásom, s nem értem oda.

A magyar bajnokságon azonban minden kisimult.

– Már az előfutamban is sikerült megközelítenem az egyénimet, sőt, a tájékoztató idő 11,65-öt írt ki, vagyis egy századdal döntöttem volna az egyénimet, de végül 67 század lett a vége. Tudtam, ha az előfutam laza, könnyed futásával megközelítettem a legjobbamat, akkor a döntőben ennél sokkal többet tudok nyújtani. Ez hozta meg az önbizalmamat és a kedvemet. A gyorsaságot nagyon nehéz fejleszteni, ez egy adottság. De rengeteg edzésre, erőfejlesztésre van még szükségem, hogy ott tudjak maradni a felnőtt mezőny élbolyában, vagy, hogy odaérjek a kontinens legjobbjai közé. De szerintem a legfontosabb, hogy fejben legyen igazán erős az ember. El kell hinni, hogy ott a helye, és meg tudja csinálni. Ezt bizonyítja az Eb is. Gyakran többet ér a koncentráció és a magabiztosság, mint az addigi eredmények.

Az alig két éve atletizáló Takács Boglárka vasárnap 200 méteren is egyéni rekordot futott, a félkörös távon 23,73 másodperces idővel lett bajnok. Pedig nem volt eseménytelen az éjszakája.

– A szombati 100 méter után doppingvizsgálatra vittek, és kilenc és fél órán (!) át nem tudtam vizeletmintát produkálni. Hajnali fél négyre sikerült mintát adnom. Szerencsémre Budapesten tudtam aludni rokonoknál, így negyed ötre kerültem ágyba. Aggódtam kicsit a vasárnapi 200 miatt… Miután nem ebédeltem, a verseny után vacsorázni sem volt lehetőségem, mert nem mehettem ki, mostoha körülmények között telt az éjszakám. 18 óra előtt pár perccel vittek be, s a 4×100-as váltóra is melegítés nélkül mentem ki. Se aludni, se pihenni, sem enni nem tudtam. A WC-n és az öltözőben ücsörögtem – mesélte mosolyogva az ifjú bajnoknő, akire számítanak a Norvégiában rendezendő felnőtt csapat Európa-kupán is. De az egész szezont végigversenyző sprinter úgy érzi, elfáradt kicsit, pihenésre lenne szüksége. Azonban ha a Magyar Atlétikai Szövetség úgy dönt, hogy nincs pihenő, akkor ott lesz a válogatottban augusztus 7. és 11. között.

Addig az időjárás miatt csonkára sikeredett magyar bajnokság is befejeződik. A női távolugrást, ahol Endrész Klaudia és Simon Viktória is érdekelt volt, keddre halasztották, míg a Pásztor Bencét és Leposa Dávidot foglalkoztató kalapácsvetést szerdán bonyolítják Szombathelyen.