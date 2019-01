A hét végén Pécsen bizonyíthat az Alba

Múlt szombaton megszerezte első bajnoki sikerét a Jesus Ramirez dirigálta Alba Fehérvár kosárlabdacsapata.

A nemzetközi kupában két hete magabiztos győzelemmel nyitott a vezetőedzői poszton a spanyol Jesus Ramirez, a kék-fehérek a bolgár Lukoil Levski gárdáját verték 89-65-re, azonban a bajnoki folytatás nem alakult a terveknek megfelelően, bár vezettek a végjátékra fordulva, 89-83-ra kikaptak Zalaegerszegen, valamint Debrecenben is alulmaradtak 91-78-ra. A hajdúsági derbin hiába domináltak a második negyed elején és léptek el, a végjátékot elszúrták. A hét végi, soproni összecsapáson nem volt gond, végig vezetve, magabiztos játékkal győztek Lóránt Péter és társai.

– Eddig három bajnokit vívtunk az irányításommal, mindegyiken akadtak biztató jelek, azonban az első kettőt elvesztettük, Sopronban azonban sikerült nyernünk. A zalai végjátékban a hazaiak fölénk kerekedtek, természetesen győzelemre készültünk Debrecenben is. Hullámzó meccs volt, a pályán zajló harcból mi jöttünk ki rosszabbul. Voltak jó periódusaink, hiába értékesítettük megfelelő százalékkal a helyzeteinket, védekezésben sokszor elcsúsztunk, a DEAC könnyű kosarakat szerzett. A mérkőzés után mondtam is a fiúknak, meg kell tanulnunk jól reagálni ellenfelünk lépéseire. Sopronban nem volt gond ezzel, elégedett voltam a mutatott játékkal és az eredménnyel, megfelelő energiával és intenzitással kosárlabdáztunk, megérdemelt sikert arattunk. Még úgy is, hogy az első fél­időben szörnyű százalékkal dobtunk, nem találtuk a ritmust. A nagyszünet után feljavultunk, egyre jobban teljesítettünk. Tudtuk, hogyan kell játszanunk idegenben, összességében jó munkát végeztünk. A hét végén Pécsen is nyerni szeretnénk – értékelte a mögöttünk hagyott időszakot Jesus Ramirez.

HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS