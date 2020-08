A hátvéd, Szabó Dániel lényegesen jobb idényt vár a tavalyinál

A 24 éves válogatott védő, Szabó Dániel hét éve szerepel az osztrák jégkorongligában, reményei szerint a sérülések elkerülik, biztos pont lesz a rájátszásra hajtó együttesben. A Hydro Fehérvár AV19 több játékosával is szerződést hosszabbított, továbbra is a Raktár utcában terelgeti a pakkot Szabó Bence, Szita Donát, valamint Szabó Dániel. Utóbbi reméli, semmi sem akadályozza a kiegyensúlyozott teljesítményben.

Mindig hokisnak készült?

– Négy-, vagy ötéves lehettem, amikor apukám kivitt a pályára, annyira megtetszett, hogy le sem akartam jönni a jégről. A családban senki nem hokizott, tehát nem családi hagyományokat vittem tovább. A szüleim és a testvéreim, ha idejük engedi, kijönnek a meccseimre és szurkolnak nekem. Az első időszakban, sőt, a folytatásban, a korosztályos csapatok mindegyikében csatárt játszottam, ez nem is változott 20 éves koromig. Meccsre készültünk a Titánnal a MOL Ligában, nagyon sok volt a sérültünk, főleg hátvéd poszton voltunk kevesen. A kanadai vezetőedző, Tyler Dietrich több csatárt is kényszerből hátul játszatott, majd a derbi után közölte, hogy szerinte védőként jobban megállnám a helyem. Azóta a hátsó alakzatban szerepelek.

Az utánpótlás válogatottakban is támadóként számoltak önnel, tehát hirtelen lett centerből bekk.

– A Volánban és a nemzeti csapatokban hol balszélsőként, hol jobbszélsőként számoltak velem, rendszeresen tagja voltam a korosztályos együtteseknek, az első vb-n az U18-as csapatban léptem pályára, Tallinnban megnyertük a Divízió2/B-s világbajnokságot. A Volánban is jöttek a sikerek, az U18-as együttessel nyertünk először bajnokságot, az kimondottan remek év volt, ugyanis győztünk itthon az U20-as pontvadászaton, valamint az EBEL-ben zajló U20-as bajnokságon is.

Az EBEL-ben is gyorsan bemutatkozott a felnőttek között.

– Ez amolyan megelőlegezett bizalom volt, egy meccsen kaptam lehetőséget a 2013–14-es szezonban. A későbbiekben ritkán jutottam szóhoz a nagycsapatban, két éven át a Titánok kötelékébe tartoztam, onnan játszottam fel, az első EBEL-es szerződést a 2016-17-es idényt megelőzően, négy éve írtam alá. Azóta ott szerepelek.

A legutóbbi szezonban nem jutottak a rájátszásba, ráadásul a bajnokságot hirtelen lefújták a koronavírus miatt.

– Sajnos a tavalyi év nem úgy sikerült, ahogy terveztük, nekem sem ment úgy, ahogy szerettem volna. Sokat bajlódtam sérülésekkel. Remélem, a rossz időszakom véget ért, szeretnék sokat és jól játszani. A járvány miatt idő előtt fejeződtek be a bajnokságok és elmaradtak a világbajnokságok. A kijárási korlátozások idején otthon tréningeztem, aztán ahogy enyhültek a korlátozások, megkezdtük az edzéseket, kis csoportokban, jó volt újra a társakkal gyakorolni.

Mit vár az új szezontól?

– Úgy gondolom, nagyon jó csapatunk lesz, meghatározóan hazai játékosokkal. Egyértelműen jó irány, hogy egy magyar csapatot döntően magyar játékosok alkossanak. Nem ismerjük az ellenfeleket, de remélem, aki Fehérvárra látogat, nem pontokkal távozik, mi pedig szeretnénk minél többet szerezni idegenben. Komoly terveim vannak, a válogatottba is szeretnék visszakerülni, 2019 tavaszán, a Kazahsztánban rendezett vb minden meccsén jégre léptem, azóta a sérülések miatt nem volt alkalmam bizonyítani.