A Haladástól érkezett a nigériai szélső

A cél­egyenesbe fordult a MOL Fehérvár FC labdarúgó­csapata. Csütörtökön már Európa-liga-selejtezőt vívnak a fehérváriak, addig is erősítettek keretükön.

Hogy mennyire lesz valóban erőssége a MOL Fehérvár FC-nek Funsho Bamgboye, még kérdés. A Haladás kötelékében két és fél szezont eltöltő 20 esztendős nigériai támadóban azonban minden megvan, hogy maradandót alkosson. A 172 centiméter magas, főként a bal szélen, de a támadószekció közepén és jobb oldalán is bevethető Bamgboye 2015-ben tagja volt a világbajnoki címet szerzett U17-es nigériai válogatottnak. Sőt, egyik meghatározó játékosa volt a „zöldeknek”, a Mali elleni döntőben gólt is szerzett. A katari Aspire Akadémián nevelkedett, majd 2017 februárjában lett a szintén zöldet preferáló szombathelyi Haladás játékosa. Összesen 36 bajnokin jutott szóhoz, négy gólt szerzett – a Honvéd, a Paks és kétszer az Újpest kapuját vette be.

– Nagy lehetőségnek élem meg azt, hogy csatlakozhattam a Vidihez, hiszen az ország egyik legjobb csapatáról van szó! Szeretnék bajnoki címet ünnepelni majd itt, valamint vonzó volt számomra az is, hogy akár Európában is megmutathatom magam – fogalmazott a klub honlapján Funsho Bambgoye. – A szurkolóknak csak annyit tudok üzenni, hogy mindig minden tőlem telhetőt megteszek majd azért, hogy sikeres legyen a csapat! Mivel jó ideje Magyarországon játszom már, ezért természetesen ismertem a klubot, nem volt nehéz amellett döntenem, hogy ide igazolok.

Bamgboye a fehérváriak negyedik nyári szerzeménye. A Soroksárról érkezett kapus, Kovács Dániel volt az első fecske, majd követte a Vidihez a védő Rus Adrián s a szélső Ivan Petrjak. Nem kizárt, hogy csatlakozik még játékos a kerethez, az azonban biztos, hogy Géresi Krisztián egy darabig még nem edzhet a társakkal. Az NB I-es csapatban másfél éve nem játszó támadó a magyar és német szakemberek gyógymódjai ellenére sem épült fel hátbántalmaiból, így a múlt héten megműtötték az Országos Gerincgyógyászati Központban. Remélhetőleg az operációval és az azt követő rehabilitációval a visszatérés útjára lépett a 25 éves Géresi.