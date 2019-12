A győzelem útján maradt a kis Vidi

Az elmúlt fordulóban hazai pályán szakította meg nyeretlenségi szériáját a MOL Fehérvár FC II, ezúttal pedig az újonc Balatonlelle otthonából hozták el mindhárom pontot a labdarúgó NB III. Nyugat csoportjának utolsó őszi fordulójában.

Greenplan Balatonlelle SE–MOL Fehérvár FC II 0-3 (0-0)

Balatonlellei Sporttelep, vezette: Gál Péter (Urgyán Antal, Czeglédi Barna)

Balatonlelle: Bogdán – Szegő, Pap (Fila 54.), Hegedűs, Hrabovszki, Körmendy, Balogh, Kovács, Katona (Németh 65.), Kiss, Pleszkán (Laczkó 76.). Vezetőedző: Bőzsöny Gábor.

Fehérvár II: Gundel-Takács Bence – Pápai, Major, Galacs Erik (Szalai 78), Vágó, Molnár M., Horváth (Kojnok 67.), Dinnyés Olivér, Ódor, Tarnóczi (Tóth A. 80.), Mocsi. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Pápai (61.), Molnár M. 64.), Kojnok (74.).

Sárga lap: Körmendy (37.), ill. Ódor (37.).

Mondhatni kötelező győzelmet aratott vasárnap a fehérvári utánpótlás-együttes, hiszen nem csupán friss feljutóhoz, hanem egyben a sereghajtóhoz utaztak. A meglehetősen rossz minőségű pályán ennek megfelelően kezdett a Vidi II, Galacs Erik a 7. percben kétszer is megtornáztatta Bogdán Ádámot, a hazaiak hálóőrét. A 17. percben egy megpattanó lövést is hatástalanított a hazai kapus, míg a fehérvári háló a 37. minutumban forgott komoly veszélyben: Pleszkán Tibor fejese pattant ki a kapufáról.

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrészre maradt a döntés, ahova már a gólok is befutottak. A 60. percben Dinnyés Olivér ellen szabálytalankodtak a 16-oson belül, a büntetőt pedig Pápai Kristóf értékesítette, 0-1. Megfogta a gól a hazaiakat, három perccel később Molnár Márkó bólintott Bogdán kapujába, 0-2. Az érdemi kérdések eldőltével sem engedett ki a Vidi II, a 74. percben Kojnok Zsolt egy 20 méterről eleresztett bombával köszönt be, 0-3. A kis Vidi ezzel a sikerrel a tabella 14. helyén telel majd.

EREDMÉNY

BALATONLELLE–FEHÉRVÁR II 0-3