A győzelem lebeg a Puskás szeme előtt

Fontos mérkőzéssel folytatja szereplését az OTP Bank Liga 11. fordulójában a Puskás Akadémia FC, amely az élvonalba 74 év után visszatérő Budafoki MTE-t fogadja a Pancho Arénában. A bajnokság 6. és 7. helyezettje csap össze.

Májusban már felkészülési mérkőzésen találkozott a két együttes egymással, akkor 2-0-s felcsúti győzelem született, a cseh Jakub Plsek és az ausztrál Golgol Mebrahtu révén – utóbbi már nem tagja a Puskás-keretnek. Ezúttal azonban már téttel bír az öszszecsapás, értékes bajnoki pontokért folyik a küzdelem. Az elmúlt fordulók formáját tekintve a találkozó „élet-halál” kérdés Puskás szempontból, hogy visszaszerezzék az önbizalmukat azok játékosok, akik az OTP Bank Liga legutóbbi kiírásában bronzérmet szereztek és történetük során először kiléphettek a nemzetközi porondra is.

Függetlenül attól, hogy ki ellen és hol játszanak a felcsútiak, csak a diadal lebeg a szemük előtt. Mondhatnánk azt is, hogy az eddigi bajokra a győzelem a legjobb gyógyír. A bajnokságban két győzelemmel rajtolt a Puskás (Újpest 3-2, Kisvárda 3-0), majd egy vereség (Vidi) és egy újabb siker következett a Mezőkövesd ellen. A folytatásban azonban hullámvölgybe került: októberben zsinórban négy meccsen maradt pont nélkül, és bár november elején a hajrában lőtt góllal a Budapest Honvédot legyőzte hazai pályán (1-0), három nappal később a 10. fordulóban nagy pofonba szaladt bele még a válogatott szünet előtt Pakson (2-6). Így pont jókor jött számukra a szusszanás. Az elmúlt két hétben a szakmai stáb igyekezett mentálisan és fizikálisan is rendbe tenni a csapatot. Hornyák Zsolt reményei szerint végre a hátuk mögött hagyhatják a sikertelen időszakot és újra a győzelem útjára léphet csapatával.

– Nagyon bízom benne, hogy sikerült előrelépnünk – mondta a klub honlapján a vezetőedző. – Sokat beszélgettünk arról, ami történt, hiszen nagyon sok gólt kaptunk az utóbbi mérkőzéseken. Visszatekintve úgy látom, a koronavírus megjelenése óriási kárt okozott a csapatnál, nem is hittem el, hogy ennyire nehéz lesz összerázni a fiúkat szezon közben. A járvány nem is annyira a fizikumnak, mint a csapat kollektív pszichéjének ártott – ezt igyekeztünk orvosolni. A szakember továbbá a nyilatkozatában kiemelte, hogy nem szabad lebecsülniük a Budafokot, amely újoncként felszabadultan és eredménykényszer nélkül játszhat a 14.45-kor kezdődő mérkőzésen is. Ami pedig a forgatókönyvet illeti: Győzni kell mindenáron!