A Graz fontos győzelemmel tartotta otthon a pontokat, s előzött

36. fellépésére készült a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata az EBEL 2019/20-as idényében a Graz ellen, s pontokra volt szüksége a Merkur Eisstadionban.

Mindössze egyetlen pont és egyetlen pozíció volt a fehérváriak előnye aktuális vendéglátójukkal, a Graz 99ers együttesével szemben, így „hatpontos” volt az alsó-ausztriai randevú, még ha a „99-esek” három meccsel kevesebbet is játszottak eddig. A Volán arra törekedett, hogy a lehető legkevesebbre redukálja a védőharmadban vétett egyéni hibákat, de azzal is tisztában voltak a kék-fehérek, gólok is kellenek a győzelemhez. Csatárposzton pedig megfogyatkozott Hannu Järvenpää alakulata hétfőn este, bár erről éppen a szakvezetés döntött. Távozott a csapat finn légiósa, Mikko Lehtonen, aki 33 mérkőzésen négy gólt szerzett és 10 asszisztot jegyzett, a plusz/mínusz mutatók terén –11-et hozott. A klub vezetése dolgozik a támadó pótlásán.

A tabellán a mérkőzés előtt a fehérváriak mögött álló Graz 99ers ellen Lehtonen helyén Reisz Áron rohamozott Timmins és Kuralt oldalán, de csak miután kijött a szorításból a Volán. A sorozatos fehérvári akciók nyomán a 4. percben Girard passzolt Andrew Yoganhoz, aki betört a kapu elé, s nem is hibázta el a ziccert, 0-1. Nem sokkal később Busenius duplázhatta volna meg az előnyt, majd erőre kapott a Graz, de csak távoli lövésekkel operáltak az osztrákok. Szorosabban védekezett a magyar csapat, mint tette azt a korábbi összecsapásokon, a grazi ketrec előtt pedig a Kóger–Sarauer–Erdély trió villogott. A periódus második felében a hazaiak domináltak, a legvégén emberelőnyben is hokizhattak, de nem találtak be.

A második harmadra sokkal harcosabb Graz érkezett, a ketrec előtt ténykedő Michael Ouzas bravúrjaira volt szükség az első percben a kiegészülésig, majd öt az öt ellen is. A nyomás gyorsan góllá is érett, a hazaiak legeredményesebb játékosa, Oliver Setzinger helyezett közelről a keresztvas alá, 1-1. Kiegyenlítődött aztán a játék is, Kuralt nagy helyzetet puskázott el, viszont a Graz újra örülhetett a 33. percben. Setzinger kapu elé visszatett korongját Charles Dodero helyezte a kapuba, 2-1. Nem álltak le az osztrákok, egy perccel később Travis Oleksuk két gólpassza után távolról tüzelt, korongja egy ütőn irányt változtatott, s Ouzas mögé került, 3-1.

Nem változott a játék képe a záró játékrészben sem. Agresszív volt a Graz, a 41. percben pedig Matt Garbowski eldöntötte a meccset, 4-1. Alig telt el egy perc, s jött a kiütés: Alexander Reichenberg tört be a kapu elé, és nem is hibázott, 5-1. Tovább rohamoztak a vendéglátók, mégis egy korongszerzésből a Volán támadt fel, Sarauer, Campbell és Kóger is közel jártak a gólszerzéshez. Sikerült kivédekezni egy emberhátrányt, majd a fehérváriak speciális egysége próbálkozott az előnyös játékkal, a Kuralt–Timmins páros lendült akcióba, de gól nem született. Sőt, mielőtt kiegészült volna a 99ers, újabb osztrák ült a büntetőpadra, de Anze Kuralt hiába próbálkozott: vagy a védelem blokkolta, vagy Nihlstorp fogta a korongokat. Az utolsó percekben már nem kockáztatott a Graz, a védekezésre koncentrált, így sok lehetősége már nem maradt a Volánnak. Vereségével a Fehérvár a kilencedik helyre csúszott.

JEGYZŐKÖNYV

Graz 99ers–Hydro Fehérvár AV19 5-1 (0-1, 3-0, 2-0)

Graz, Merkur Eisstadion, 4169 néző. V.: Gruber, Smetana (Seewald, Soós).

Graz: Nihlstorp – Johansson, Hamilton, Oberkofler (1), Hilding, Ograjensek

(1) – Egger, Dodero 1, Grabowski 1(ee) (1), Oleksuk 1 (2),

Setzinger 1(1) – Lindner (1), Moderer, Kainz, Reichenberg 1, Zusevics

– Krainz, Rapold. Vezetőedző: Doug Mason.

FAV19: Ouzas – Caruso, Tikkanen, Kóger, Sarauer, Erdély – Busenius,

Stipsicz, Reisz, Timmins, Kuralt – Szabó B., Campbell, Yogan 1, Girard

(1), Szita (1) – Sárpátki. Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Kapura lövések: 38-26.