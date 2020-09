A GEAC-Ikarus közös egysége nyerte az atléták csapatbajnokságát

Nem tudta megismételni tavalyi sikerét az ARAK sportolóit is felvonultató Pannon Duó – lecsúszott az atlétikai csapatbajnokság dobogójáról.

Összesen 31 csapat nevezett az atléták idei csapatbajnokságára, melyen az ARAK versenyzői a korábbi évekhez hasonlóan most is a TSC-GeoTech egyesületével alkottak egy egységet. Ugyan az atlétika alapvetően egyéni sportág, a csapatverseny is komoly kihívásokat rejt. Ugyanis a szabályrendszer nem csupán a helyezéseket díjazza, de a kiemelkedő teljesítményekért is járnak pontok, melyek a csapat összteljesítményét növelik.

A kiírás szerint legfeljebb két egyesület alkothat egy csapatot, amely csapatok között a Magyar Atlétikai Szövetség 50 millió forintot oszt szét azok helyezései alapján. Az atlétika teljes palettája megjelenik a csapatbajnokság programjában, így a csapatoknak lehetőségük van magukat minden számban megméretni.

A székesfehérvári Regionális Atlétikai Központban rendezett csapatbajnokságot végül a GEAC-Ikarus csapata nyerte 392,5 ponttal, a második helyen az MTK-UTE együttese végzett 359 ponttal, a dobogó harmadik fokára pedig az FTC állhatott fel (346 pont).

A Pannon Duó, azon belül pedig az ARAK is szállított néhány szép eredményt.

A férfiak kalapácsvető számában utoljára versenyzett a fehérváriakat képviselve a ­VEDAC-hoz szerződött Pásztor Bence. 67,36 méterre reptette a szert, ezzel ötödik lett.

A női távolugróknál az idén káprázatos formát repülő ­Lesti Diana (TSC) ugyan­annyit, 6,58-at ugrott, mint Farkas Petra, azonban a BHSE atlétája legjobb második eredményével nyerte a számot a tatabányai Lesti előtt. Az ARAK-os Endrész Klaudia is szállított néhány pontot, 608 centis ugrásával a negyedik helyen végzett.

A nők 100 méteres gátfutásában Kozák Lucát és Kerekes Grétát nem lehetett megszorongatni. A férfiak 110 gátján Baji Balázs nyert. A gátasok 400-as távján Blaumann Marcell egyéni csúccsal lett 16.

Hármasugrásban Homonnai Dávid a kilencedik helyen lépett ki a homokból, míg diszkoszvetésben Thardi-Veress Vajk 44,02 méterrel a 12. lett.

A félmaratoni távon Bogos Tamás a 10. helyen ért célba. A férfiak 4×100-as váltójában a Csornai János, Blaumann Marcell, Kovács Bence, ­Fedor Benjámin alkotta négyes a nyolcadik helyen ért célba.

A nők 100 méteres síkfutásában Kozák Luca győzött, az ARAK kiválósága, Takács Boglárka a negyedik helyen nyargalt a célba. 200 méteren Pótha Johanna nyert, a móri Takács Bogi idei legjobbjával (24,44) itt ötödik lett, míg Mohai Regina (24,75) egyéni csúccsal ért be a hetedik helyen. 400 méter síkon Nádházy Evelin győzött, a fehérvári Mátó Sára 54,08 másodpercet futott, ami a harmadik helyre volt jó. Enesei Rita itt a 12., Zsiga Mónika a 15. lett. A 400 méteres gátfutásban azonban Mátó Sárát nem lehetett megverni. Tölgyesi Előd 20 éves tanítványa 57,13 másodperces szezoncsúccsal utasította maga mögé a mezőnyt. A feltörekvő ifjú, Mohai Regina egyéni rekorddal (59,34) lett harmadik. Gombolai Nóra ideje a 12. helyre volt elég.

A női kalapácsvetésben Zimmermann Lili egyéni csúcsot dobott, 54,40 méteres eredménye a hatodik legjobb volt. Brandl Lilla a hetedik pozícióban követte csapat- és klubtársát.

A hölgyek 4×100 méteres váltófutásában a Gimesi Kata, Takács Boglárka, Zsiga Mónika, Endrész Klaudia alkotta fehérvári staféta a negyedik helyen futott be. 4×400-on azonban a GEAC-Ikarus négyese mögött a második helyen zárt a Zsiga Mónika, Enesei Rita, Mohai Regina, Mátó Sára nevével fémjelzett egység.