A Gárdony-Pázmánd NKK most igazolt junior világbajnok kapusa dobogóra várja a tóparti csapatot

Minőségi igazolásokkal próbálta megerősíteni keretét az NB I/B-ben szereplő Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabda csapata. A kapu elé például a 2018-ban junior világbajnoki címet szerzett Binó Boglárka érkezett.

Szombathelyről indult Binó Boglárka karrierje, aki aztán a Győri Audi ETO KC-nél nevelkedett. A most 20 esztendős, 194 centis kapust többször is kölcsönadta a Győr, most is kölcsönben szerepel a Velencei-tó partján. Két szezonban is ült a világklasszis Győr kispadján, sőt a Dunaújváros ellen hetest is hárított. Békéscsabán 15 mérkőzésen volt az NB I-es keretben, legutóbb pedig az NB I/B Keleti csoportjában vitézkedő Vasas kapusa volt.

Binó Boglárka nagyon várja már a tóparti kalandot.

– Minden nap teljesítem a kiadott edzésprogramot, olykor kicsit többet is, mert a leállás biztos hagyott nyomokat, nem árt a több munka. Pozitív érzésekkel várom a következő szezont – mosolygott az ifjú hálóőr.

Miért váltott csapatot?

– Sokáig úgy volt, hogy maradok a Vasasnál, de a vírushelyzet miatti leállás előtt szóltak, hogy mégsem tartanak rám igényt. Az ETO mindenben támogat, hiszen a Győrnek is a célja, hogy minél magasabb szinten tudja a kölcsönadott játékosait, s hogy azoknak a legjobb helyük legyen. Nem elég, hogy magas szinten kézilabdázzunk, de a játéklehetőségeket is figyelembe veszik. Nem feltétlenül az a fontos, hogy NB I-ben szerepeljek. A lényeg számomra, hogy minél több időt töltsek a pályán. Mert a fejlődésemet csak a játékpercek szolgálják.

Nincs önben rossz érzés, hogy az ETO továbbra is kölcsönadja, s nem hívja a felnőtt keretbe?

– A kapusok mindig később futnak be, s nekem még bőven van időm, hiszen húszéves vagyok. Ha szabad ilyet mondani: úgy érzem, én még nem állok készen arra, hogy az ETO játékosa legyek. Persze, mindenképp azon vagyok, hogy visszakerüljek Győrbe.

Volt más megkeresése is, vagy csak a Gárdony hívta?

– Megmondom őszintén, hogy nagyon kétségbe voltam esve a bajnoki leállás után, hiszen csak áprilisban kaptam az első megkeresést. A Gárdony-Pázmánd másodikként keresett meg. Nem mondom, hogy azonnal, de nagyon hamar eldöntöttem, hogy itt akarom folytatni a pályafutásomat, mert rettentő szimpatikus volt, hogy fiatal csapat van a Velencei-tó partján, és egy olyan edzővel tudok együtt dolgozni, aki pedagógiailag is kiválóan bánik a játékosaival. Győrffy Rékával Szombathelyen együtt játszottam, s szinte mindenkit ismerek a keretből, így nem félek a beilleszkedéstől.

Milyen kapusnak tartja magát? Milyen stílust képvisel Binó Bogi a kapuban?

– A hosszú végtagjaim sokat segítenek abban, hogy minél több labdát meg tudjak fogni, valamint a reflexem lehet még az erősségem. Mivel az NB I-ben sok játékidőt nem kaptam, így az élvonalbeli rutinom nem jelenthet előnyt. Győrben a fiatalokkal együtt kaptunk lehetőséget, mikor már biztos volt a győzelem, Békéscsabán sem álltam sokat a vonal előtt. Gárdonyban célom, hogy sokat fejlődjek, s visszakapjam azt a játékszeretetet, amit az elmúlt két évben elvettek tőlem. A kevés játéklehetőség Békéscsabán gátolt, a Vasasban pedig a nagy megfelelési kényszer görcsös szenvedéssé formálta a munkát. Remélem, hogy élni tudok a lehetőséggel, s megmutathatom, hogy első számú kapus vagyok. Fiatal és tehetséges csapatnak tartom a Gárdony-Pázmánd NKK-t, dobogóra várom magunkat.