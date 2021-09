A futballélet néha igazságtalan

Az ősz rangadóján csapott össze a tabella harmadik helyén álló Ferencváros és az ötödik Mol Fehérvár FC. A második fordulóból elhalasztott bajnokit pótoltak a felek a Sóstón.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány 2007-es adóterrorját másolná Karácsony?

A Ferencváros sorozatban nyeri a bajnoki címeket az utóbbi években, s állandósítani tudja helyét valamely európai csoportkörben. Ezért, mármint a nemzetközi szereplés miatt kért és kapott halasztást a Fradi, így a nyári derbi helyett őszi, hétközi rangadó kerekedett a csatából. Ami egészen más helyzetet teremtett, hiszen mára már a Vidit sérülések és pozitív koronavírus-tesztek tizedelik, míg a zöld-fehérek tovább erősödtek az OTP Bank Liga nyitánya óta.

A szerda esti összecsapás időpontjában például az FTC kerete közel a fehérváriak játékosállományának a dupláját érte, a Fradiét 40,25 millió euróra, míg a Vidiét 22,63 millió euróra taksálta a transfermarkt.de internetes szakportál.

Azonban hiába a két csapat papíron számított értéke közötti különbség, Szabics Imre töretlenül bízott azokban a futballistákban, akiket pályára tudott tenni a címvédő ellen. „A város ma piros-kék hősökért kiált” – állt a többszektornyi hosszan elnyúló felirat, az RBD, azaz a fehérvári ultrák előtt. A kapu mögötti oldalt teljesen betöltő koreográfia pedig egy mindenre elszánt tekintetű Pókembert ábrázolt, Vidi-címerrel a szíve fölött… A drukkerek kitettek magukért, a napokban 60. születésnapját ünneplő Wittmann Géza köszöntése, valamint a hétfőn, 81 éves korában elhunyt, 181 meccsen 60 gólt szerző Vidi-csatár, Balogh Károly emlékpillanatai után a mai harcosokon volt a sor, hogy hősökké váljanak.

A találkozó első perceiben felváltva húzódtak előre a csapatok, s szögletekkel viaskodtak. Aztán a Ferencváros fokozatosan átvette az irányítást. Az immár Stopirát is soraiban tudó fehérváriak ugyan fürgén mozogtak és jól zártak, mikor a Fradinál volt a labda, gyorsan átrendeződtek az 5-4-1-es felállásra, de a megszerzett labdákkal nem jutottak messze, mert azonnal visszatámadtak a zöld-fehérek. Kovács Dánielnek a 17. percben volt először dolga, Loncar 18 méteres, megpattanó lövését fogta látványos repüléssel. A 23. minutumban Fiola lendülete kellett ahhoz, hogy a Vidi is eljusson az ellen kapujáig. Nego és Dárdai közreműködésével gördült az akció, melynek végén Fiola 10 méterről fejelt a kapu fölé. A félidő derekára újra kiegyenlítetté vált a játék, majd a Vidi irányított, azonban Karakó játékvezető a ferencvárosi legényeket talán túlságosan is óvó ítéletei egyre inkább borzolták a hazai játékosok és a piros-kék hívek idegeit. Épp egy vitatott szituáció után iramodott meg a Fradi a bal oldalon, Ryan Mmaee gurított középre az alapvonal mellől, a berobbanó Zachariassen pedig kihagyta a kihagyhatatlant, 5 méterről belsőzött a kapu mellé.

A szünetben Stöger és Szabics sem cserélt, bár a fehérvári mester komoly rizikót vállalt volna a váltással, hiszen hét cserejátékosa közül mindössze Lüftner volt túl 21. életévén. Meg aztán akadt így is helyzet, Jallow centerezéséről centikkel maradt le Dárdai Palkó. Ezután füstölte be a stadiont a Vidi-tábor, talán ez zavarta meg Ryan Mmaee-t, mikor a kapu fölé durrantott közelről. Jobban futballozott a Vidi a fordulás után, de befejezései pontatlanok voltak. Tokmac is célt tévesztett, alig fejelt a fehérvári kapu mellé.

Lüktetett a játék, a Fradi offenzívája fennakadt 20 méterre a hazai kaputól, a 64. percben pedig a meccs legszebb jelenetét vitte színre a Vidi: a kontra végén Dárdai ballábas, 16 méteres tekerését bravúrral védte Dibusz. A fehérvári percek után villámgyors kontrát futtatott a Fradi, Uzuni lövését ütötte szögletre látványosan Kovács Dániel. Az utolsó szűk negyedórára dobta játékba Peter Stöger a Fradi új, nagy szerzeményét, az Evertontól visszatérő bosnyák válogatott középpályást, Muhamed Besic-et. De nem ő volt a Ferencváros nyerő embere. A 83. percben pontrúgáshoz jutottak a vendégek a bal oldalon. Civic küldte be a Fradi szögletét, Ryan Mmaee pedig 6 méterről fejelt a hálóba, 0-1. A hétvégi Magyar Kupa-forduló hőse, a Sopronban két gólt és két gólpasszt jegyző Csoboth Kevin a 87. percben jutott szóhoz, a fiatal támadónak sok esélye nem maradt, hogy újra villanjon. A ferencvárosiak azonban egyre többször léphettek be a kinyíló fehérvári védelem mögé, Uzuni például ígéretes helyzetben durrantott a lelátóra. A piros-kékek már nem tudtak kapu elé kerülni, mert legtöbbször pontatlan passzokkal ajándékozták meg a zöldeket. Nem maradt sansz az egyenlítésre, így keserű szájízzel, lehajtott fejjel pacsizhattak, és társaloghattak az FTC játékosaival a csata után.

Az élet néha igazságtalan. Most is az volt. Mert ezen az izgalmas, férfias háborúban egyenlő erők harca folyt a pályán. Pontot ért a Vidi produkciója is, de Fioláék számára csak a drukkerek tapsa jutott.