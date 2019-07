A függőleges szenvedély világa

A Rotpunk Sziklamászó, illetve a Mozogj kreatívan sportegyesületeknek, valamint a Székesfehérvári Hegymászó Sportklubnak köszönhetően az extrém sportnak számító falmászás nálunk is egyre népszerűbb.

Szinte napra pontosan egy év múlva kezdődik a 2020-as nyári olimpia Tokióban, melyen a sportmászás is bemutatkozik, sőt az is eldőlt, hogy a 2024-es párizsi olimpiai játékokon is találkozhatunk majd a sportággal. A kreativitás és a saját testsúlyos edzés ötvözetének számító extrém sport töretlen fejlődéséből a városban működő klubok is sokat profitálhatnak.

A 2002-ben alapított Rotpunkt Sziklamászó Egyesület mostanra nagyjából 70 fős tagsággal (a mini korcsoporttól a szeniorokig terjed a skála) büszkélkedhet, a sportolóik közül Hegedüs-Krisó Dénes, Juhász Tamara és Forgács Eszter Evelin nevével találkozhatunk a legtöbbet. Az egyesület főhadiszállása az István Király Általános Iskola tornaterme, a klubnál a sziklamászáson kívül a nehézségi mászásra helyezik a fő hangsúlyt: ennél a klasszikus versenyágnál a mászók nagy magasságban, köteles biztosítás mellett tetszőleges utakat teljesítenek. A rotpunktosok tovább szeretnék bővíteni a mászófalukat, ám Abonyi Gábor elnök szerint az még kérdéses, hogy a jelenlegi vagy egy új helyszínen valósulna meg a terjeszkedés.

– A bővítés mellett szeretnénk növelni a taglétszámunkat és az edzéseink számát, ezáltal a versenyeken komolyabb eredményeket érhetnénk el. Mindemellett nagyobb egyesületi élet létrehozásán dolgozunk, ami még több rendezvényt, tábort jelenthet – mondta Abonyi, aki úgy véli, a sportág olimpiai szereplése extra motivációt jelent a tanítványaik számára, ugyanis a nyári játékokra való kijutás plusz célként fog lebegni az összes magyar falmászó szeme előtt.

A 2012-ben életre hívott Mozogj kreatívan Sportegyesület öt éve már a Redrock Falmászóteremben (Major utca 23.) várja az érdeklődőket, ahol elsősorban a boulder versenyágra koncentrálnak: a mászók alacsony, 4-5 méteres magasságban, biztosító-

eszköz nélkül teljesítik az általuk választott utakat, a sportolókat a földre helyezett szivacsok védik a sérülésektől. Az MKSE-nél a heti szintű edzéslátogatók száma meghaladja a százat, az alapozó edzésekkel készülő 5-6 éves ovisoktól kezdve a felnőttekig minden korosztály képviselteti magát.

A gyakran redrockosokként emlegetett versenyzők közül az egyik legeredményesebb az ifjúsági korcsoportban sikereket elérő Sándor Réka, aki a felnőtt mezőnyben a sportág nagy neveit már nemegyszer megszorongatta. A Grósz Ákos vezette sport-

egyesület kinőtte a mászótermet, így aktuális kérdéssé vált a bővítés.

– Szeretnénk a vidéki köztudatba is bevinni a falmászást, ennek érdekében a Seregélyesi Általános Iskolába egy éve betettünk egy mászófalat. Ezt a sportot nem árt fiatalon elkezdeni, mi erre nagyon figyelünk, erős utánpótlásbázis vagyunk az országban – árulta el Grósz, aki szerint a sportág olimpiai szereplésével járó megnövekedett figyelemnek mindenképpen pozitív hatása lesz a magyar, ezen belül a fehérvári falmászóéletre.

Nem kell csüggednie annak sem, aki a hegymászó technikák alapjait szeretné elsajátítani, a Székesfehérvári Hegymászó Sportklubnál ugyanis a sziklamászás mellett lehetőség nyílik a nyári és téli alpesi mászásra is.