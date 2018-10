A frissebb csapat zsebelte be a pontokat, méretes zakót kapott a Vidi

A londoni Európa-liga mérkőzést követően 67 órával már az OTP Bank Liga labdarúgó NB I 10. fordulójában küzdött a MOL Vidi FC együttese. Mégpedig az újonc, s a tabellán csak egy ponttal a Vidi mögött tanyázó MTK Budapest ellen.

Remek helytállás után, az esélytelen, de harcos kiscsapat szerepét maga mögött hagyva, az ország legjobb együtteseként, a bajnoki aranyért versenybe szállva fogadta aktuális ellenfelét a Vidi. Nem csupán a szerepcsere fűszerezte némi pikantériával a MOL Vidi FC MTK Budapest elleni összecsapását, de a búcsú most éppen édes érzése is. Ugyanis, ha nem gördül újabb akadály a 2016 novembere óta átépítés, újjávarázslás alatt álló Sóstói Stadion átadása elé, akkor a fehérváriak utoljára futballoztak hazai gárdaként a Pancho Arénában. Ha minden jól alakul, akkor az idegenbeli meccs-sorozat után, november 21-én már saját otthonukban fogadhatják a piros-kékek az Újpestet.

Éppen ezért kijárt a szép búcsú Felcsúton, ahol sajnos most is gyér számú közönség gyülekezett a lelátókon, de vastapssal fogadta a csütörtökön még a Chelsea ellen 1-0-s vereséget szenvedett játékosokat, s a hadvezért, Marko Nikolicsot. Aki az MTK ellen szinte megtartotta a londoni kezdőt, Viníciust ültette a padra, Kovács István azonban bekerült a csapatba. Ez persze némi szerkezetalakítást is vont maga után. A 100. élvonalbeli meccsét a múlt bajnokin ünneplő Tomas Tujvelt, valamint a Mezőkövesd ellen már 250. NB I-es meccsét maga mögött tudó Juhász Rolandot köszöntötték.

Az MTK teljesen behúzódva kezdte a meccset, hagyta, hogy a fehérváriak járassák a labdát, aztán egy-egy párharcot nyerve a középpályán, olykor felfejlődött a hazai kapuig, de komoly helyzetet nem alakított ki. Egy eladott labdából indulva Torghelle elől mentett Fiola és Tujvel kapus közös erővel. A Vidi a széleken próbált zavart okozni, s a 17. percben jól is szállt a labda a bal oldalról, Kovács beadása nyomán Nikolov 15 méterről fejelt mellé. Az álmoskás hangulatba Bognár István dörgedelmes kapufája csapott ébresztőként. De sajnos az MTK eszmélt. A lendületesebben játszó vendégek a bal oldalon futtatták támadásukat a 22. percben, Selin adott középre, Gera Dániel pedig Stopirával együtt csúszva a labdára, 6 méterről, estében a kapu közepébe perdített, 0-1. Tompán futballozott a Vidi, képtelen volt helyzetet kialakítani, azonban az MTK életveszélyes volt a kontrákból. A 36. percben Nego vesztette el a labdát a felezővonalnál, ebből indult Selin, aki most nem centerezett, hanem a második hullámban érkező Kanta József elé gurított, aki 18 méterről kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot, 0-2.

Nikolics-mester nem cserélt, de ennek ellenére valamivel pörgősebb volt a Vidi a szünet után. Az 52. percben Nikolov zárkóztathatta volna fel a fehérváriakat, de az elé került labdát 7 méterről Kychak kapusba bombázta – pedig bárhova lőhette volna. Armin Hodzic és Pátkai beállása jót tett a Vidi játékának, Scsepovics közeli próbálkozását az MTK portása védte, aztán egy szöglet után Juhász fejese pattant a földről centikkel a keresztléc fölé. Stopira centerezéséről Hodzic és Scsepovics is lekésett, A szerb támadó 18 méteres lövését pedig Kychak védte, vagyis csak kevés hiányzott a szépítéshez. Az MTK rendezte sorait, s újra kiegyenlítetté vált a játék, a fehérváriak számára azonban vészesen fogyott az idő. Ráadásul egy csínbe kapott kirúgás után Nego mellől vitte el a labdát Selin, Bognár elé került a játékszer, aki 12 méterről a bal sarokba lőtt, 0-3. Ezen az estén a Vidinek semmi sem sikerült, ha kapura szállt lövése Kychak a helyén volt, így a tompa Vidi pont nélkül maradt.

Jegyzőkönyv MOL Vidi FC–MTK Budapest 0-3 (0-2) Felcsút, Pancho Aréna, 1220 néző. Vezette: Kassai (Ring, Georgiu) Vidi FC: Tujvel – Nego, Juhász, Fiola, Stopira – Nikolov, A. Hadzic (Pátkai, 55.), Huszti (Hodzic, 55.) – Kovács I., Milanov – M. Scsepovics. Vezetőedző: Marko Nikolics. MTK: Kychak – Ikenne-King, Balogh B., Pintér Á., Selin – Vass Á. – Schäfer, Kanta J. (Vogyicska, 81.), Bognár I., Gera D. (Farkas II B., 79.) – Torghelle (Lencse, 91.). Vezetőedző: Feczkó Tamás. Gól: illetve Gera D. (22.), Kanta J. (36.), Bognár (70.) Sárga lap: Fiola (26.), A. Hadzic (49.), Kovács I. (63.), Juhász (80.), Nikolov (83.) illetve Gera D. (13.), Kanta J. (67.)