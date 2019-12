A franciáktól is kikaptunk

Nem sikerült javítanunk a Japánok elleni fiaskó után, a franciák is túljártak az eszünkön, így két meccs után pont nélkül állunk a jégkorong Hat Nemzet Torna második mérkőzése után.

Magyarország–Franciaország 2-5 (0-2, 2-1, 0-2)

Budapest, Vasas Jégcsarnok, 1502 néző. V: Haszonits, Kókai.

Magyarország: Adorján – Fejes, Tóth, Hári, Nagy, Németh, Kiss R. 1 (1), Kiss D., Horváth,. Kreisz, Szigeti, Vojtkó, Imre, Pápa, Majoross, Vincze, Bukor (1), Kiss P., Szabó (1), Madácsi 1, Péter. Vezetőedző: Jarmo Tolvanen.

Franciaország: Cantagallo, Bourgeois (1), Bouvet, Maia, Matima, Melin, Thiry, Farnier 1 (1), Bogdanoff 1, Bozon, Prissaint, Guebey, Colomban 2, Ville 1 (1), Koudri (1), Mermoux, Guillaume, Colotti, Nesa, Suire. Vezetőedző: Philippe Bozon

Nem kezdődött jól számunkra a mérkőzés, az első harmadban két gólt is kaptunk (0-2), és nem is találtuk az ellenszerét a franciák játékának. A második harmadban 3 perc alatt három gól is született – ebből kettőt mi szereztünk, közülük pedig egyet a Titánok játékosa, Madácsi Benedek –, így 2-3-as állással fordulhattunk a záró etapra, ahol viszont két gólt is kaptunk a franciáktól, és ezzel el is döntötték a mérkőzést, a vége 2-5.